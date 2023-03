Yamaha souhaite tester des ailerons arrière sur la M1 à Portimão

Charger le lecteur audio

L'an dernier, plusieurs marques ont cherché à gagner en stabilité au freinage en ajoutant des éléments aérodynamiques à l'arrière de leur moto. Aprilia a été le premier à dégainer avec un élément rappelant un petit aileron arrière comparable à celui d'une monoplace, testé au Mugello mais qui n'a finalement pas été utilisé en course. Pendant l'été, Ducati a ajouté des ailettes à l'arrière de la selle, des deux côtés, et cet élément est depuis resté sur les Desmosedici.

Honda et KTM ont par la suite copié l'idée en suivant la voie prise par Ducati, et Suzuki l'a également testée alors que la marque s'apprêtait à quitter le MotoGP. Au cours du test de Valence au mois de novembre, c'était enfin au tour de Yamaha d'essayer une telle solution mais Fabio Quartararo l'a immédiatement rejetée et lors du test de Sepang, le mois dernier, le constructeur d'Iwata était le seul à n'avoir aucune ailette à l'arrière de sa moto.

Au Japon, les ingénieurs de Yamaha ont néanmoins continué à travailler sur le concept et ce week-end, au test de Portimão, le constructeur aura à sa disposition deux versions, une se rapprochant de celle lancée par Ducati, l'autre plus inspirée par l'aileron arrière d'Aprilia, mais Maio Meregalli n'est pas encore certain que ses pilotes pourront les évaluer.

"Nous avons deux designs prêts à être essayés mais pour le moment, nous n'avons pas pu le faire et nous verrons si cela sera possible pendant ces deux journées d'essais à Portimão", a déclaré le team manager de l'équipe Yamaha à Motorsport.com ce vendredi, précisant qu'il s'agit de pièces "très différentes de celles que l'on a vues pour le moment".

Yamaha a déjà testé des ailerons à l'arrière de sa moto à Valence en novembre

"Nous avons deux pièces à tester mais nous n'avons que deux jours d'essais, donc je ne sais pas si nous aurons le temps", a tempéré l'Italien. "L'aileron ne fait pas partie du package qui doit être homologué, donc nous pouvons le garder pour plus tard."

La priorité ira au carénage

L'homologation d'un carénage sera en effet au cœur des préoccupations de Yamaha ce week-end, puisque les équipes doivent en faire valider un avant le Grand Prix du Portugal et n'auront le droit d'en utiliser que deux différents sur l'ensemble de la saison. Le très grand nombre de nouveautés apportées à la M1 a poussé la marque a reporter plusieurs évaluations au test de Portimão.

"Pendant ces deux journées, nous devons prendre une décision importante sur le carénage", a confirmé Meregalli. "Après le test de Sepang, nos pilotes sont décidé de repousser la décision à Portimão."

"Ils ont beaucoup travaillé à l'usine cet hiver, je n'ai jamais vu ça au cours de mes années passées chez Yamaha, énormément de pièces à tester. Nous avions plusieurs carénages, avec plusieurs parties centrales, et nous devons prendre une décision avant la fin du test pour pouvoir l'homologuer."

Fabio Quartararo aura plusieurs carénages à tester à Portimão

Yamaha devra aussi travailler sur son rythme de qualifications car si Fabio Quartararo a constaté un gain significatif en vitesse de pointe avec le nouveau quatre cylindres en ligne et a affiché de bonnes performances en pneus usés, il a également qualifié ses performances sur un tour de "désastre" et la marque se doit de corriger cette faiblesse.

"À Sepang nous étions bons en rythme [de course] mais pas en time attack donc nous devons travailler sur cet aspect. Fabio et Frankie [Morbidelli] doivent être en mesure de rouler, de faire quelques relais longs. À Sepang, il y avait tellement de choses à tester que nous ne pouvions pas enchaîner plus de trois tours et Fabio n'aime pas ça, il préfère ne pas trop toucher à la moto pendant un week-end de course."