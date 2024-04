Yamaha annonce trois wild-cards pour Crutchlow cette saison

Yamaha a choisi le début du GP d'Espagne, auquel participent trois pilotes en tant que wild-card pour les marques KTM, Aprilia et Honda, pour annoncer les prochaines venues de son pilote d'essais Cal Crutchlow.

L'Anglais fera une première apparition cette année lors du GP d'Italie, qui se tiendra au Mugello du 30 mai au 2 juin. Deux autres participations en tant que wild-card sont prévues pour lui : au GP de Grande-Bretagne, qui se tiendra cet été à Silverstone, puis au GP de Saint-Marin, épreuve importante de la fin de l'été organisée à Misano. Au Mugello comme à Misano, le week-end sera prolongé par une journée de test post-course, comme celle qui aura lieu ce lundi au lendemain du GP d'Espagne.

Pilote essayeur de Yamaha depuis trois ans, Cal Crutchlow mène les tests privés de la marque et est appelé à reprendre du service en course pour d'éventuels remplacements, comme il l'a fait lors du départ de Maverick Viñales en 2021 et lorsqu'Andrea Dovizioso a mis un terme à sa carrière dans le courant de la saison 2022. L'Anglais est aussi chargé de réaliser les wild-cards que le constructeur prévoit dans son programme de l'année, avec un règlement permettant aujourd'hui six de ces inscriptions bonus.

Pour le moment, cependant, Yamaha n'annonce que trois courses pour son pilote, et ce alors que la marque est la seule à ne pouvoir compter que sur deux motos engagées à temps plein dans le championnat. En quête d'une nouvelle équipe satellite, le constructeur subit la supériorité de ses adversaires sur ce point, tous pouvant compter sur les données de quatre, voire huit machines chaque week-end.

Les changements apportés à la règle des concessions cette année permettent également à Honda, KTM et Aprilia d'engager six wild-cards sur l'ensemble de la saison, alors que Ducati n'y a plus droit. Après Dani Pedrosa ce week-end à Jerez, KTM fera courir Pol Espargaró au Mugello. On ignore pour le moment les plans de Honda et Aprilia au-delà de cette manche à Jerez à laquelle participent Stefan Bradl et Lorenzo Savadori.