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Yamaha boycotte le Grand Prix du Qatar en raison de la guerre qui se poursuit au Moyen-Orient

Au moins quatre pilotes devraient manquer le GP du Qatar, alors que Yamaha annonce qu'il ne se rendra pas à Losail.

Rachit Thukral

Publié: 1 nov. 2026, 10:15

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Yamaha ne se rendra pas à Doha pour participer au Grand Prix du Qatar, prévu la semaine prochaine, en raison de la situation géopolitique qui perdure au Moyen-Orient. Le constructeur japonais l'a annoncé dimanche.

L'équipe officielle Yamaha et son équipe satellite Pramac feront toutes deux l'impasse sur la 20e manche de la saison, programmée du 6 au 8 au circuit international de Losail.

Yamaha Motor Company dispose d'une clause dans ses contrats internes qui lui permet d'interdire à ses employés de se rendre dans des zones touchées par la guerre.

Le constructeur japonais applique cette interdiction de voyager après l'échec d'une ultime tentative des pilotes et des équipes pour obtenir l'annulation du GP du Qatar, dimanche après-midi.

Le MotoGP maintient toutefois l'épreuve de Doha. Son directeur général adjoint, Carlos Ezpeleta, s'est rendu dans le pays jeudi afin de s'entretenir directement avec les autorités, qui ont apporté des garanties concernant la sécurité du personnel du paddock.

La situation dans la région reste néanmoins imprévisible, notamment à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis. La plupart des pays du monde déconseillent à leurs ressortissants de se rendre au Qatar.

"Après sa dernière évaluation de la situation au Moyen-Orient, Yamaha n'a pas identifié de raisons suffisantes pour modifier les restrictions de déplacement actuellement en vigueur au sein de l'entreprise", a déclaré Yamaha dans un communiqué.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo de: Yamaha MotoGP

"En conséquence, Yamaha a informé le MotoGP Group de sa décision de ne pas participer au Grand Prix du Qatar 2026."

"Cette décision reflète l'évaluation par Yamaha des informations actuellement disponibles et est indépendante des mesures mises en place par le MotoGP Group et l'organisateur de l'événement."

"Yamaha reste pleinement engagé en MotoGP et se réjouit de retrouver la compétition à l'occasion du Grand Prix du Portugal."

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