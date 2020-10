EL3 - Les Yamaha viennent chatouiller Nakagami, les Ducati échouent

Avec un thermomètre affichant déjà 18°C dans l'air et 20°C au sol, mais aussi pour le plus grand soulagement de tous un vent désormais retombé, les conditions étaient idéales dès l'entame de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Teruel. Ce sont les pilotes Petronas qui ont d'abord pris les commandes du classement grâce à de premiers tours bouclés en petits 1'48.

Seulement 15e hier alors qu'il avait choisi de travailler en pneus usés, Franco Morbidelli s'est immédiatement lancé dans une amélioration de sa performance qui l'a propulsé à la fois aux commandes de ces EL3, mais aussi dans le top 10 du classement général dès les premières minutes de la séance.

La réussite n'était pas tout à fait la même pour Andrea Dovizioso bien qu'il ait lui aussi amélioré son temps dès ses premiers tours, après une première journée durant laquelle il n'a certes pas tenté de time attack mais qui a tout de même mené à un bilan inquiétant pour le clan Ducati. C'est ensuite Danilo Petrucci que l'on a vu gagner un dixième et demi par rapport à hier, mais comme son coéquipier cela ne suffisait pas à le faire figurer aux 15 premières places à ce stade. La route était donc encore bien longue pour les Ducati, toutes destinées à en passer par la Q1 si la situation n'évoluait pas.

Mir passe tout près de la Q1, les Ducati y plongent toutes

Et certains n'ont pas perdu pas de temps, à l'image de Fabio Quartararo. Chaussé de deux pneus tendres à la mi-séance, le Français s'est lancé à l'assaut du chrono en parvenant à entrer dans la fenêtre des 1'47, et ce de manière très nette puisqu'il a d'emblée battu le temps de référence établi hier par Takaaki Nakagami. Le chrono de 1'47"401 du pilote Petronas a toutefois vite tremblé sous l'attaque, justement, du Japonais, revenu quelques minutes plus tard dans son sillage. Une première attaque a placé Nakagami à seulement neuf millièmes de Quartararo, avant que son tour suivant ne le porte à reprendre les commandes avec une amélioration de… neuf millièmes !

Ce n'était que le début d'une phase de time attack particulièrement longue et intense ce matin. Les pilotes Suzuki ont à leur tour atteint les 1'47, encadrant au classement général Maverick Viñales, qui a attendu la fin du premier quart d'heure avant de s'élancer et n'avait pas encore à ce stade amélioré sa performance d'hier. Cal Crutchlow, Álex Márquez et Aleix Espargaró étaient, avec lui, les autres hommes du top 10 à ne pas avoir abaissé leur meilleur chrono à un horaire déjà très avancé, ce qui dans le cas du pilote Aprilia était synonyme d'une sortie de la zone de sécurité.

À l'entrée dans le dernier quart d'heure, une première Ducati a enfin fait son entrée dans le top 10, en l'occurrence celle de Petrucci, désormais sixième avec un chrono de 1'48"096. Dovizioso estimait toutefois vendredi soir qu'il serait essentiel de passer sous la barre des 1'48 pour accéder à la Q2, et le #04 lui-même en était encore loin malgré plusieurs améliorations, puisqu'il pointait à cet instant en 1'48"489 à la 14e place du classement combiné.

Devant, ça bougeait ! Le premier time attack de Morbidelli s'est traduit par deux tours bouclés coup sur coup en 1'47, ce qui l'a placé provisoirement au troisième rang. Dans la foulée, c'est Viñales qui a trouvé la clé et amélioré à son tour son chrono d'hier pour se hisser au quatrième rang en 1'47"594. Une nouvelle amélioration dans son dernier tour lui permettrait par la suite de confirmer sa place.

Une chute de Johann Zarco, qui a perdu l'arrière dans le "corkscrew" local, a provoqué la sortie des drapeaux jaunes à cinq minutes de la fin de la séance, coupant plusieurs pilotes dans leur élan. Dovizioso était de ceux-là, cependant en reprenant son attaque au tour suivant le pilote Ducati a enfin obtenu un chrono correspondant à ses attentes puisqu'il s'est porté à la sixième place provisoire en 1'47"878, deux dixièmes devant Petrucci.

Quelques secondes plus tard, Dovizioso avait toutefois déjà perdu deux positions, puis les améliorations consécutives d'Iker Lecuona de Jack Miller ont fait glisser Petrucci hors du top 10. Dès lors, comme attendu, les dix premiers tournaient bel et bien en 1'47.

Descendu à la 13e place, c'est dans la dernière minute qu'Álex Márquez a amélioré son temps d'hier, se propulsant dans le top 5. Le pilote Repsol Honda était donc sauf, mais son amélioration et les nouveaux progrès obtenus par Lecuona et Oliveira ont eu pour effet de faire à nouveau sortir les Ducati du top 10 dans les derniers instants ! Onzième, Miller manque le coche pour seulement 0"024.

Joan Mir a lui aussi eu chaud, dixième du classement combiné et donc certain d'accéder directement à la Q2 cet après-midi. Ce sera le cas également de Cal Crutchlow ou encore des deux pilotes Tech3. Les KTM officielles, en revanche, devront se joindre à la bagarre en Q1, où l'on risque de revivre un scénario similaire à celui de samedi dernier, avec six Ducati en quête de sauvetage.

En attendant, les pilotes reprendront la piste à 14h10 pour les Essais Libres 4, séance d'une demi-heure cette fois sans enjeu et traditionnellement destinée à la préparation de la course.

Grand Prix de Teruel - Essais Libres 3