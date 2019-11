Yamaha confirme une nouvelle approche avec son test team

Lin Jarvis a confirmé publiquement ce que Jonas Folger a révélé il y a quelques jours avec dépit : Yamaha ne s'appuiera plus en 2020 sur un test team européen, renonçant à un programme mis en place cette année et qui aurait dû prendre de l'ampleur. Contrairement aux signaux envoyés ces derniers mois, Yamaha décide d'en revenir à son organisation de base, qui veut que les pilotes d'essais japonais de la marque, Katsuyuki Nakasuga et Kohta Nozane, soient en charge des tests et du développement.

"Cela a toujours été le cas, ce n'est pas comme si nous avions eu des pilotes de tests japonais que nous avions renvoyés et repris. Nous utilisons deux pilotes au Japon pour les tests de développement, sur une piste d'essais privée et parfois aussi à Motegi", rappelle d'abord Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing.

"Ce qui nous manquait, c'étaient des pilotes de Grand Prix qui roulaient avec les nouvelles pièces avant de les mettre dans les mains des pilotes en week-end de course", poursuit le responsable. "Nous avons fait appel à Jonas Folger pour plusieurs tests et nous avons dû penser à l'année prochaine et réfléchir à ce que nous allions faire : ce sera une année très importante pour le développement moteur en particulier."

Dans ce contexte, Yamaha a opté pour une organisation hybride en 2020, à savoir laisser l'entière responsabilité de ses essais privés à ses pilotes japonais, au sein de la structure qu'ils connaissent, mais les faire venir en Europe pour varier les terrains sur lesquels sera mené ce travail. "La manière dont nous menions les tests en Europe, avec un groupe de personnes, était différente de celle au Japon. Il était dur de comparer des interprétations avec des approches et des méthodes de travail différentes et de bien recouper les choses. Nous avons donc décidé d'utiliser une même équipe japonaise, qui fera aussi les tests européens et se déplacera. Il n'y a pas deux équipes, c'est une équipe de tests qui voyagera pour faire ce qu'elle a à faire."

"Nous avons décidé à Sepang ce que nous allions faire pour les autres pilotes de tests non japonais, et au vu de notre expérience de l'an dernier, nous avons décidé pour nos propres raisons, et étant donné que nous n'avions pas de consensus en interne quant au fait qu'il s'agissait de la meilleure chose pour nous d'avoir Folger, de faire les tests avec les Japonais."

Si les pilotes de course ont accueilli la nouvelle avec une certaine déception, Lin Jarvis veut quant à lui croire dans cette solution. "Je vous dirais juste : 'attendez' ! Nous avons besoin d'un pilote rapide, qui peut nous apporter un feedback précis pour faire le pont entre l'équipe européenne et l'équipe japonaise et nous réglons cela."

Avec Guillaume Navarro