Yamaha débute le Shakedown MotoGP à 330 km/h

La saison MotoGP est lancée ! Ce dimanche débutait sur le circuit de Sepang, théâtre du GP de Malaisie, le Shakedown, une session de tests réservée aux pilotes essayeurs des différentes marques ainsi qu'aux rookies de la discipline. Dans le cas de 2023, il n'y a qu'un seul rookie : Augusto Fernández, pour le compte de GasGas.

Même s'il faut évidemment prendre les informations chronométriques avec beaucoup de recul dans un test aux conditions de roulage particulières (chaleur, humidité, piste sale et pluie en fin de journée), c'est la Yamaha de Cal Crutchlow qui a terminé la première journée aux commandes, avec un temps de 2'01"146. Le Britannique disposait en réalité de trois M1, deux en configuration 2023 et une spécification 2022, une grande partie de son travail s'étant concentré sur l'aérodynamique (avec une partie arrière revue) mais également le moteur.

Sujet de préoccupation récurrent désormais au sein de la marque aux trois diapasons, notamment pour Fabio Quartararo au sortir du test de Valence en novembre, le moteur et sa puissance sont évidemment au cœur de la stratégie de reconquête du titre mondial. Sur ce plan, les premières données semblent intéressantes après l'ascenseur émotionnel de la fin 2022 : Crutchlow a en effet été flashé à 330,3 km/h, à quelques encablures des meilleurs dans le domaine (332,3 pour Aprilia, 331,3 pour Ducati) et surtout au-dessus des 327 km/h qui avaient été enregistrés sur le même tracé l'an passé au cours du même test.

Derrière Crutchlow, on retrouve Fernández, seul rookie de ce test donc et ainsi seul titulaire 2023 en piste, qui a signé une meilleure marque à 0"185 de la référence au guidon de la GasGas du team Tech3. La première Honda dans le classement se trouve en quatrième place avec Stefan Bradl, qui avait deux RC213V à disposition, avec un aéro revu, un nouvel échappement et le moteur 2023 ; l'Allemand a signé un chrono de 2'01"605.

En cinquième temps, l'on retrouve Lorenzo Savadori dont la journée était très chargée avec pas moins de six Aprilia RS-GP à tester. Surtout, l'aérodynamique monté pour l'occasion a interpellé avec des solutions très agressives qui peuvent faire penser à ce que l'on peut retrouver en Formule 1 au niveau du carénage sur les côtés de la monture. L'Italien, auteur d'un 2"01"646, a par ailleurs connu un problème technique en fin de journée.

Débuts tranquilles chez Ducati avec le septième temps de cette journée d'ouverture, Michele Pirro étrennant notamment un nouveau carénage pour signer un chrono de 2'02"115. Côté KTM, Jonas Folger a roulé après avoir été officialisé ce samedi. Quant à Dani Pedrosa, il était également bien présent en piste mais avec une moto sans transpondeur, de sorte qu'il n'apparaissait pas classé en fin de journée.

Pilote Moto Temps Tours 1 C. Cruthlow Yamaha (2) 2'01"146 12 2 A. Fernández GasGas (1) 2'01"331 28 3 Yamaha (1) 2'01"573 13 4 S. Bradl Honda (2) 2'01"605 20 5 L. Savadori Aprilia (D) 2'01"646 7 6 Yamaha (3) 2'01"947 14 7 M. Pirro Ducati (1) 2'02"115 29 8 S. Bradl Honda (1) 2'02"215 37 9 A. Fernández GasGas (2) 2'02"477 6 10 L. Savadori Aprilia (C) 2'02"846 22 11 L. Savadori Aprilia (G) 2'02"939 9 12 J. Folger KTM (2) 2'03"686 6 13 J. Folger KTM (1) 2'04"655 6 14 M. Pirro Ducati (2) 2'12"940 17 15 L. Savadori Aprilia (A) 2'19"140 5 16 L. Savadori Aprilia (F) - 1 17 L. Savadori Aprilia (B) - 1