Yamaha se félicite que Rossi ne raccroche pas cette année

Si Yamaha a choisi en début d'année de prendre une nouvelle orientation en misant sur la nouvelle génération de pilotes pour son équipe officielle, la direction du constructeur assure que pousser ainsi Valentino Rossi à la retraite aurait été un crève-cœur. Le pilote italien a cependant accepté la proposition qui lui a été faite de rejoindre le team Petronas, une structure satellite mais au sein de laquelle il lui est promis qu'il bénéficiera du soutien total de Yamaha et d'un statut factory.

"Nous sommes ravis que Valentino reste en MotoGP un an de plus, et nous sommes certains qu'il en est de même pour les fans. Un grand nombre d'entre eux auront grandi avec Valentino et l'auront suivi au fil de sa carrière", se félicite Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing.

"La saison actuelle, sa dernière avec l'écurie d'usine Yamaha, est sa 25e en Championnat du monde et sa 15e avec Yamaha", rappelle le responsable, Rossi ayant rejoint le constructeur d'Iwata après ses trois premiers titres avec Honda et n'ayant depuis quitté sa famille de course que pour deux ans chez Ducati. En 15 ans, Rossi et Yamaha ont fêté quatre titres pilotes et disputé 250 courses avec à la clé 56 victoires et 142 podiums.

Pour Lin Jarvis, voir le nonuple Champion du monde partir après une année aussi chamboulée n'aurait pas été juste. "J'ai précédemment déclaré que cette saison MotoGP influencée par le COVID-19 ne serait pas l'année appropriée pour qu'un pilote si légendaire mette un terme à sa carrière. Valentino a toujours été très populaire auprès des fans dans le monde entier, il est donc génial qu'il ait décidé de continuer pendant au moins une autre saison. Espérons que les fans pourront revenir sur les circuits l'an prochain pour savourer de revoir le meilleur de tous les temps en action."

Petronas espère une saison "mémorable"

Si le team Petronas se voulait être une équipe de jeunes pilotes, il va donc désormais accueillir le vétéran du plateau. Difficile en effet de faire la fine bouche face à une telle opportunité. "C'est un honneur absolu d'accueillir Valentino Rossi, un pilote emblématique et une légende, dans l'équipe l'année prochaine", assure Razlan Razali.

"Son expérience sera un grand atout pour le team au moment où nous aborderons notre troisième saison en MotoGP et nous sommes sûrs que nous pourrons apprendre beaucoup de Valentino", estime le patron malaisien, qui a déjà vu ses deux pilotes actuels s'imposer cette saison. "En même temps, nous ferons de notre mieux pour l'aider à être compétitif afin de le récompenser pour la confiance qu'il nous accorde."

"Nous restons humbles face à cette opportunité et nous sommes prêts à relever le défi. Nous pensons que la combinaison de Valentino et Franco constituera une force vraiment formidable sur la piste pour nous permettre d'atteindre notre objectif d'être aussi compétitifs que possible l'année prochaine. Nous sommes impatients !"

"Être en mesure de signer avec un pilote tel que Valentino Rossi, pour ce qui ne sera que notre troisième année en MotoGP, c'est extraordinaire", renchérit Johan Stigefelt, directeur de l'équipe. "Nous avons évolué en passant en très peu de temps d'une équipe Moto3 à une équipe Moto2 et jusqu’à une équipe MotoGP, et nous sommes maintenant en tête du championnat par équipes et nous signons un des plus grands pilotes que ce sport ait connu : c'est incroyable !"

"Cela fait longtemps que Valentino n'a pas couru dans une équipe satellite et nous ferons de notre mieux pour l'aider à se sentir à nouveau comme neuf. Nous voulons nous assurer qu'il se sentira à l'aise dans notre équipe, ce en quoi nous croyons beaucoup. Notre objectif est de devenir encore meilleur en tant qu'équipe, d'aider Rossi à obtenir les meilleurs résultats possibles et de faire de 2021 une année mémorable."