Yamaha fidèle au quatre cylindres en ligne... pour le moment

Charger le lecteur audio

Le départ de Suzuki en fin d'année fera de Yamaha l'unique constructeur impliqué en MotoGP à utiliser un quatre cylindre en ligne pour motoriser ses machines, tous les autres ayant donné leur préférence à un V4. Le choix d'une architecture en V semble favoriser la vitesse de pointe mais Yamaha n'a pour le moment pas l'intention de l'adopter, sans pour autant exclure un changement à plus long terme.

"Il y a encore une grosse marge de progrès avec le quatre cylindre et, si nous pensons qu'une autre technologie apporte plus de bénéfices que le quatre-cylindres en ligne, nous l'étudierons", a confié Kazutoshi Seki, chef de projet chez Yamaha, au site officiel du championnat.

Même si le manque de puissance de la Yamaha est une faiblesse historique, le Japonais assure que la technologie actuellement utilisée peut encore être améliorée. "Je crois que nous avons appris à améliorer le quatre cylindres en ligne", a précisé Seki en conférence de presse au MotorLand Aragón. "Nous essayons de maximiser son potentiel."

La performance ne sera pas le seul facteur évalué par Yamaha avant un changement de technologie. La marque ne propose aucune moto équipée d'un V4 à son catalogue de modèles de série, contrairement à ses rivales pour la saison 2023, et l'argument commercial pourrait ainsi entrer en jeu. Seki a également précisé que la direction prise par le championnat entrera en compte dans l'approche de la firme aux diapasons.

"Ce n'est pas qu'au sujet du V4", a-t-il estimé après une longue réflexion, ayant été interrogé sur les chances de voir Yamaha adopter cette architecture. "La MSMA [l'association des constructeurs] prépare actuellement des plans pour l'avenir en termes de développement durable, et il faudrait prendre en compte le fait que le développement est important, pas uniquement celui sur le court terme, mais aussi à moyen et long terme. Nous essayons donc de contrôler ce genre de situation. C'est très difficile."

Yamaha ne veut pas déséquilibrer sa moto

Fabio Quartararo a testé le moteur 2023 de Yamaha à Misano

Le recours à un V4 changerait totalement le comportement de la Yamaha et, fidèle à la mentalité japonaise, le constructeur souhaite progresser sans rompre un certain équilibre. Cette approche a été au cœur du développement du quatre cylindres en ligne version 2023, testé à Misano et qui a visiblement apporté le gain de puissance que Fabio Quartararo réclamait.

Kazutoshi Seki souhaitait répondre aux doléances du Français sans sacrifier les forces de la M1 : "Notre moto est très compétitive en entrée, turning et vitesse de passage, mais nous n'avons pas assez de vitesse de pointe. C'est la raison pour laquelle les autres peuvent facilement dépasser notre moto, malheureusement."

"Les pilotes demandent surtout de la vitesse de pointe", a-t-il confirmé. "Nous n'avons pas encore réussi à tirer la performance maximale du moteur. Il y a de nombreuses raisons, comme la fiabilité ou le caractère du moteur. Si on ne se concentre que sur la vitesse de pointe, le moteur pourrait devenir agressif. Donc nous essayons d'optimiser le moteur. C'est très, très difficile. Nous essayons d'optimiser tous les domaines : le moteur, le cadre, nous avons aussi modifié l'aérodynamique."

Avec Léna Buffa

Lire aussi : Quartararo entre confiance et appréhension avant le GP d'Aragón