Yamaha présente sa livrée pour la saison 2022

Yamaha a levé le voile sur ses couleurs pour la saison 2022 du MotoGP, à la veille des premiers tests officiels sur le circuit de Sepang. La moto conserve sa livrée noire et bleue, faisant une large place au sponsor-titre Monster, et affiche son ambition de conserver la couronne mondiale conquise par Fabio Quartararo l'an passé.

"La motivation est très forte", a déclaré Massimo Meregali, le team manager de l'équipe. "L'ambiance générale et le moral de l'équipe sont très bons et en tant que directeur d'équipe, je ne pourrais rien demander de plus. Nous sommes vraiment impatients de rouler au Qatar dans un mois."

L'équipe officielle confiera cette M1 à Fabio Quartararo, premier pilote français titré en MotoGP la saison passée, et à Franco Morbidelli. Ce duo qui a déjà existé dans deux saisons dans la formation satellite de la marque a été reformé l'an dernier, quand Morbidelli a été promu à la suite du divorce explosif entre Yamaha et Maverick Viñales, dont le contrat portait jusqu'à la fin de la saison 2022. Morbidelli est engagé jusqu'à fin 2023, tandis que l'accord actuel entre Quartararo et le constructeur ne couvre que la saison 2022.

Yamaha fera donc rouler le Champion en titre et le Vice-Champion de la saison précédente, deux pilotes qui ont vécu des année 2021 opposées. Pendant que Quartararo devenait l'homme fort de la catégorie en menant le championnat durant la plus grande partie de l'année, avec cinq succès et dix podiums à la clé, Morbidelli a dû renoncer à cinq courses en raison d'une blessure au genou qui le limitait encore en fin de saison. Le constructeur devrait compter sur deux pilotes en pleine forme cette année, une nécessité pour briguer l'ensemble des titres, chose impossible l'an dernier.

Yamaha a certes remporté le plus convoité des championnats l'an dernier, celui des pilotes, grâce à un Quartararo devenu un leader souvent esseulé, si bien que tous les autres honneurs sont revenus à Ducati, sacré chez les équipes et les constructeurs, et qui a également bénéficié des sacres chez les indépendants et les rookies par le biais du team Pramac. Quartararo a souffert face au clan Ducati dans une fin de saison marquée par les quatre succès de Pecco Bagnaia en six courses.

La firme aux diapasons est l'une des deux seules de la grille, avec Suzuki, à utiliser un quatre cylindres en ligne, réputé moins puissant que les V4 de la concurrence mais plus souple d'utilisation. La Ducati a conservé la puissance qui fait sa force historique mais l'agilité n'est plus l'apanage de la Yamaha et son rival italien semble même avoir pris l'avantage au cours de la saison 2021, conclue sur un triplé à Valence.

Inquiet face à cette montée en puissance des motos rouges, Quartararo a réclamé des progrès tant dans le comportement de la moto que sur la puissance. Les essais effectués à la fin de l'année dernière n'ont pas rassuré le Niçois mais Yamaha lui avait promis des évolutions pour les tests du mois de février, préférant se donner le temps de développement le plus long possible. Les essais de ce week-end apporteront un premier verdict sur le travail effectué ces dernières semaines.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier Faenza Photos | Vidéo WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Pramac Racing 2 février, 15h En ligne Photos | Vidéo Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février, 8h30 En ligne Photos | Vidéo Team Suzuki Ecstar 4 février, 10h Sepang Ducati Lenovo Team 7 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Repsol Honda Team 8 février En ligne LCR Honda 9 février, 10h30 En ligne Aprilia Racing 10 février VR46 Racing Team ?