Yamaha avait un nouveau moteur à Portimão et n'a pas pu le tester

Honda et Yamaha disposent cette année des concessions les plus favorables figurant au règlement MotoGP, un nouveau système ayant été mis en place pour aider les constructeurs les plus en difficulté. Parmi les avantages figurent la possibilité de faire participer les titulaires à des tests et de faire évoluer le moteur pendant l'année, alors que les autres marques ne peuvent se reposer que sur leurs pilotes d'essais et ont un moteur gelé pour la saison.

Dans son programme de tests, Yamaha a décidé de se baser sur le calendrier européen, profitant de l'équipement déjà présent sur les circuits pour organiser des roulages au lendemain des courses. Fabio Quartararo et Álex Rins sont ainsi restés à Portimão après la course afin de mener un test avec pour but d'améliorer les performances d'une M1 qui, jusqu'à présent, n'a permis ni à l'un ni à l'autre de figurer dans le top 5 lors des Grands Prix tenus au Qatar et au Portugal.

Motorsport.com a appris que l'un des principaux éléments au programme de cette journée de piste était une nouvelle version du moteur, que devait tester le Niçois. Il s'agit d'une spécification différente de celle utilisée jusqu'à présent, mais toujours avec une configuration de quatre cylindres en ligne, caractéristique de la moto d'Iwata. Il ne s'agissait en aucun cas d'un V4, qui ne semble pas correspondre aux plans de l'usine japonaise, du moins à court terme.

Quoi qu'il en soit, les conditions n'ont pas permis de le tester. Le mauvais temps qui régnait ce jour-là en Algarve, en particulier le vent très fort, a énormément limité les deux pilotes, si bien que Quartararo et Rins n'ont bouclé que six tours chacun. Le moteur, que le Français devait être le seul à évaluer selon nos informations, n'a ainsi pas été monté sur la M1.

Il est à noter que les concessions permettent également aux pilotes de Yamaha et Honda d'utiliser plus de moteurs pendant la saison, avec dix exemplaires autorisés contre huit pour les autres marques, ce qui facilite aussi le lancement de nouveautés et offre une certaine souplesse dans la gestion du quota.

Honda a pour le moment plus profité des tests permis par les concessions et Luca Marini a pu engranger des kilomètres à Jerez, où la marque effectue la majeure partie de son roulage en Europe, entre les deux premiers Grands Prix de l'année. Honda a mis en place un programme de 22 tests, plus chargé que celui de Yamaha, cependant il pourrait être revu à la baisse puisque durant la trêve estivale, les catégories de concessions seront recalculées en se basant sur les résultats de la deuxième moitié de la saison 2023 et de la première moitié de 2024. En cas de "promotion" dans une autre catégorie, certains avantages seront perdus, dont les libertés liées aux tests.