Yamaha prévoit un nouveau test pour Dovizioso à Jerez

Après avoir effectué deux essais pour Yamaha, d'abord pour une prise de contact au Mugello suivie d'un test à Misano il y a trois semaines, Andrea Dovizioso était encore aux côtés de la marque pendant le GP de Saint-Marin. L'Italien, qui a pris son dernier départ en MotoGP lors de cette épreuve il y a deux ans, se disait prêt à endosser un rôle de pilote d'essais mais estimait qu'il était trop tôt pour évoquer le sujet, Yamaha étant concentré sur d'autres chantiers en ce moment.

Dovizioso était encore présent dans le garage Yamaha lors du test effectué lundi et même s'il n'a pas pris la piste, on devrait rapidement le revoir au guidon de la M1. Les tests effectués ces dernières semaines ont en effet été organisés en raison de l'absence de Cal Crutchlow, pilote d'essais de la marque, convalescent en raison de complications après une opération du poignet. Or, Yamaha craint que l'absence se prolonge et Dovizioso devrait donc encore assurer l'intérim.

"On a un nouveau test prévu à Jerez en novembre et si Cal ne peut pas rouler – et il est très improbable qu'il soit apte – nous avons déjà demandé à Dovi de nous rejoindre", a déclaré Massimo Meregalli, le team manager de l'équipe Yamaha, au site officiel du MotoGP.

Andrea Dovizioso lors de son test au Mugello Photo de: Yamaha

Les concessions permettent aux titulaires de participer à des tests mais ils seront très pris au cours des prochaines semaines, avec sept courses en neuf week-ends. Fabio Quartararo semble donc prêt à laisser Dovizioso se charger du développement, après avoir jugé ses chronos "assez bons" lors du dernier test.

"Il a gagné beaucoup de courses avec Ducati, donc je pense que [pour l'équipe] c'est l'un des meilleurs anciens pilotes − ou l'un des meilleurs pilotes, je ne sais pas comment dire ! − à avoir", a souligné le Français. "Il est très précis dans ses commentaires."

Meregalli a également apprécié l'approche de celui qui a terminé trois fois vice-Champion du monde MotoGP derrière Marc Márquez : "On a été chanceux de pouvoir convaincre Dovi de nous aider parce que malheureusement, Cal Crutchlow n'est pas apte à rouler. On ne pouvait faire aucun test avec l'équipe d'essais. On a fait un genre de test secret au Mugello avec Dovizioso et il s'est bien passé, puis le test de Misano a été bon, positif."

"Il travaille très bien. Il s'implique vraiment dans le projet, il est très analytique. Il ressemble un peu plus à un ingénieur qu'à un pilote ! La première impression a été très bonne."