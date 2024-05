Yamaha testera des nouveautés au Mans avant une étape majeure en Italie

Le test collectif mené à Jerez en début de semaine dernière s'est révélé productif pour Yamaha, qui attend désormais de mettre les résultats obtenus à l'épreuve des Grands Prix. Dès ce week-end, au Mans, Fabio Quartararo et Álex Rins s'attendent à pouvoir bénéficier de certains éléments évalués en Andalousie, mais c'est aussi et surtout vers un prochain test privé que les esprits sont tournés.

Programmée la semaine prochaine, cette étape s'annonce de grande importance, alors que Yamaha prépare une mise à jour de sa M1 après avoir mené en piste, à Jerez, un nouveau package aérodynamique ainsi qu'un châssis et un bras oscillant. On ressent désormais l'effet des concessions puisque celles-ci permettent à Yamaha et Honda de mener des essais privés avec leurs pilotes titulaires, et ce sur tous les circuits. Les deux constructeurs ont aussi l'autorisation d'introduire deux évolutions aéro pendant la saison, contre une seule pour les trois marques européennes.

Lire aussi : MotoGP Yamaha dévoile de grosses évolutions aérodynamiques à Jerez

"Lors du test de Jerez, nous avons pu évaluer certaines nouvelles pièces", explique le directeur d'équipe Massimo Meregalli. "Nos ingénieurs travaillent dur pour préparer la mise à jour de la moto, qui est attendue prochainement. Notre équipe et nos pilotes ont très envie d'essayer à nouveau ces pièces lors du test privé qui aura lieu au Mugello, après le GP de France. Cette année, nous avons commencé à changer notre approche et nous allons utiliser chaque week-end de Grand Prix pour essayer d'améliorer la moto."

Dans cette optique d'améliorations continues, Fabio Quartararo attend de retrouver sur sa Yamaha cette semaine des éléments issus de ces essais les plus récents, lui qui avait quitté l'Espagne avec le sentiment qu'il en manquait encore "beaucoup". "Ce week-end, on va reprendre certaines choses du test de Jerez, pour voir comment on les ressent sur cette piste. Je suis curieux de voir la comparaison des données. J'espère qu'on va vivre un bon week-end et obtenir de bons résultats", déclare le pilote français.

Son coéquipier, Álex Rins, pointe en particulier un travail orienté sur l'électronique de la M1, annonciateur de la suite. "Le test de la semaine dernière à Jerez a été une opportunité positive et intéressante pour nous", souligne le pilote espagnol. "On ne va pas encore rouler avec le nouveau package aérodynamique au Mans, mais on va pouvoir travailler davantage sur l'électronique ce week-end."

"J'attends avec impatience le GP de France. On va contrôler les résultats du test de Jerez ici au Mans et les essayer avec des réglages de course. C'est une période importante et chargée pour Yamaha, alors on va avancer méthodiquement dans le travail, pas à pas, afin de préparer le test privé du Mugello qui aura lieu immédiatement après ce Grand Prix", ajoute Rins.

Même s'il pressent que le test à venir dans quelques jours "sera peut-être plus important pour l'équipe", Quartararo vit ses retrouvailles avec le public français comme un moment à part dans l'année. "Cette course est très spéciale pour moi", assure-t-il. "J'apprécie toujours beaucoup mon Grand Prix maison, de voir les fans – et de les entendre, car ils nous encouragent très bruyamment !"