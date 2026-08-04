Et si Yamaha récupérait le numéro 1 du champion la saison prochaine ?

C'est plutôt incongru quand on y pense : Yamaha est actuellement la lanterne rouge du championnat, en grande difficulté depuis plusieurs années et dans l'incapacité de gagner des courses ; mais dans le même temps, les deux futurs pilotes d'usine de la marque occupent la tête du classement général.

À mi-saison, Jorge Martín mène en effet les débats, avec 14 points d'avance sur le discret et néanmoins redoutable Ai Ogura. La première moitié du championnat s'étant révélée plutôt inconstante, difficile de dire aujourd'hui quelle tendance se dessinera au cours des 11 Grands Prix restant à disputer jusqu'à la finale.

Et si Marc Márquez ne parvenait pas à combler le retard pris ? Et si l'un des futurs pilotes Yamaha finissait par l'emporter ?

Ces questions sont légitimes et Massimo Meregalli n'a pas attendu qu'on les lui pose pour se faire cette réflexion. "Nous prenons bien entendu cette possibilité en compte", a glissé le directeur de l'équipe d'usine Yamaha au site officiel du MotoGP, "mais je pense que pour la majeure partie des équipes, il est préférable d'obtenir le numéro 1 en interne, et non pas en provenance de l'extérieur."

Emmener le #1 du champion du monde chez un autre constructeur, Jorge Martín l'a déjà fait. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Nous avons beaucoup d'optimisme pour la saison prochaine, mais pour le moment nous sommes pleinement concentrés sur la saison actuelle", a ajouté le responsable italien, qui associera l'une des stars du championnat à un profil émergent, deux pilotes qui aujourd'hui cumulent trois titres mondiaux toutes catégories confondues.

Si Fabio Quartararo a de lui-même décidé de quitter Yamaha l'hiver dernier au bout de huit saisons intenses qui l'ont notamment mené au titre, Álex Rins s'est quant à lui trouvé confronté au choix du constructeur de renouveler intégralement son line-up. Pour le premier guidon, la volonté de changement de Jorge Martín a rapidement apporté une option très solide, tandis que l'opportunité de recruter Ai Ogura s'est révélée plus tard, en marge des premiers Grands Prix.

Dans les deux cas, Massimo Meregalli l'assure, Yamaha n'a "pas eu besoin de les convaincre". Et de relater pour le diffuseur italien Sky Sport MotoGP : "Concernant Jorge, je crois qu'il n'y a rien à dire. Il a déjà démontré à quel point il est rapide, il a déjà gagné des titres. Il a fait confiance à notre projet, et ce dès le début lorsque nous avons commencé à parler avec lui. Pour nous, il était une priorité quand nous avons commencé à réfléchir aux pilotes pour 2027 et 2028."

"Ensuite, nous avons aussi eu l'opportunité de recruter Ai, et cette opération s'est aussi basée sur la confiance mutuelle et nous avons trouvé un accord très vite. Tout matchait bien, et l'idée d'avoir un pilote japonais avec une usine japonaise, c’était pour nous quelque chose de fascinant et nous avons réussi à nous entendre."

La venue de ces deux nouveaux pilotes, tous deux en provenance du clan Aprilia, est perçue comme un changement salutaire pour Yamaha après une période de gros creux. Possiblement porteurs d'idées nouvelles, Martín et Ogura vont pouvoir s'approprier la première M1 de 850cc pour lancer le nouveau chapitre qui s'annonce.

"Même les plus belles choses ont une fin et nous terminons cette longue aventure avec Fabio et Álex. Nous sommes reconnaissants de ce qu'ils ont fait pour nous et de la manière dont nous avons travaillé ensemble", souligne Massimo Meregalli, "mais avec de nouveaux pilotes qui arrivent et un nouveau règlement, il y a beaucoup de nouveautés. Cela va apporter un air frais, une nouvelle motivation, et nous sommes tous excités à l'idée de commencer ce que je qu'appellerais une saison complètement nouvelle. Il y a beaucoup de nouveautés, qui ne sont que positives pour tout le monde."

Le travail se poursuit aussi pour 2026

Ce changement se matérialisera dans quatre mois, avec les premiers tests de la future intersaison. En attendant, il reste 11 Grands Prix à disputer, lors desquels Yamaha va devoir continuer à gérer sa réalité actuelle : une moto dépassée par la concurrence et deux pilotes qui se savent sur le départ et n'attendent plus grand-chose de leur matériel.

"Je pense que ce sont tous des pilotes professionnels, de même que nous sommes une équipe professionnelle. L'objectif est simplement d'essayer d'améliorer les performances et d'obtenir avec eux deux les meilleurs résultats possibles", explique Massimo Meregalli, sans nier aucunement la rudesse de cette campagne 2026.

"Ça n'est clairement pas une saison facile, en tout cas pas la première partie. Nous avions conscience que ce serait difficile. Nous avons toujours dit que ce serait vraiment une saison d'apprentissage : en introduisant un tout nouveau projet et surtout en commençant à courir avec, nous avions conscience qu'il y aurait beaucoup de difficultés en chemin."

Massimo Meregalli accueillera deux nouveaux pilotes en 2027. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Néanmoins, nous apprenons et cela va clairement nous aider l'année prochaine quand nous introduirons la nouvelle moto. Il n'y aura qu'une seule configuration moteur et cela pourrait peut-être garantir une meilleure performance. Nous sommes à la moitié de cette saison et, depuis le début, notre objectif à tous a toujours été d'essayer d'augmenter les performances, et en conséquence les résultats, dans la seconde partie."

Dans cette optique, le responsable explique le but de la pause était aussi d'essayer "de maximiser ce que nous avons et ce que nous allons apporter dans la seconde partie de la saison". Et contrairement à ce qu'en disent ses pilotes, Massimo Meregalli affirme que la M1 continue bel et bien à évoluer, même s'il s'agit vraisemblablement de développements qui ne portent pas sur le nœud du problème, à savoir le moteur.

"Nous continuons à développer la moto, nous venons d'introduire notre dernière homologation aérodynamique, avec laquelle nous avions eu un très bon test à Barcelone. Cela démontre que nous continuerons à travailler jusqu'à la fin de la saison. Il ne s'agira pas de la dernière évolution", déclarait-il pendant le GP d'Allemagne.

Après la troisième spec aéro confiée à Quartararo au Sachsenring, Meregalli promet que les évolutions continueront à arriver. "Au fur et à mesure que les pièces arriveront, nous les mettrons à disposition de tous les pilotes. Pour nous, c'est vraiment une année durant laquelle nous apprenons énormément de choses, et ce que nous apprenons cette année nous servira certainement l'année prochaine. Nous partirons avec une base, alors que cette année nous n'en avions pas."