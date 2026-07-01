C'est officiel : Yamaha recrute Martín et Ogura pour 2027

Après l'annonce mardi du départ de Fabio Quartararo et d'Álex Rins, Yamaha a officialisé les nouveaux pilotes de son équipe d'usine à partir de 2027. Comme attendu, le constructeur a constitué un duo formé de Jorge Martín et d'Ai Ogura. Une annonce qui tombe à point nommé, alors que l'un se trouve actuellement en tête du championnat et que l'autre vient de décrocher sa première victoire.

"Nous sommes ravis d'accueillir Jorge et Ai au sein de l'équipe Yamaha Factory MotoGP alors que nous entrons dans une nouvelle ère en 2027. Le fait de nous être assurés les services de pilotes de ce calibre souligne notre ambition et notre confiance dans ce projet", déclare Paolo Pavesio, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing.

Troisième constructeur pour Martín

Jorge Martín aura 29 ans en début d'année prochaine lorsqu'il entamera ce qui sera sa troisième relation avec une marque en MotoGP. On savait depuis plusieurs mois qu'il était en partance pour Yamaha, où il compensera le départ de Fabio Quartararo vers de nouvelles aventures et incarnera le renouveau d'un constructeur cherchant à se relancer avec le changement de règlement.

C'est un défi de taille pour celui qui, pendant quatre ans, a piloté la meilleure moto du plateau. Bien que relégué dans l'équipe Pramac, il a été l'un des piliers du groupe Ducati. Ses débuts dans la catégorie reine, en 2021, avaient été fracassants, avec une pole position et un podium dès son deuxième Grand Prix. Avec la Desmosedici, le Madrilène a chaque année réussi de grosses moissons de podiums, ainsi que huit victoires en Grand Prix auxquelles se sont ajoutés de multiples succès dans le format sprint, qui semblait alors taillé pour lui.

De plus en plus régulier, Martín a gravi la hiérarchie jusqu'à jouer le titre deux années de suite pour terminer dauphin de Pecco Bagnaia en 2023, puis le battre la saison suivante. Un petit exploit pour un pilote n'évoluant pas dans une équipe d'usine, mais que Ducati n'a pas voulu récompenser à sa juste valeur, et c'est donc sur une Aprilia que Martín avait décidé d'apposer son numéro un de champion du monde, en 2025.

La belle aventure a cependant complètement déraillé, avec une accumulation de très lourdes chutes et de graves blessures, entraînant chez le pilote une volonté irrépressible de quitter le groupe qu'il venait tout juste d'intégrer. Il aura fallu toute la résistance de Massimo Rivola pour qu'il reste jusqu'au bout de son contrat, mais le mal était fait. Même s'il a par la suite retrouvé une certaine sérénité, et même gagné avec Aprilia cette année, Jorge Martín avait décidé de partir depuis longtemps, et rien n'y a fait.

Jorge Martín a gagné le GP de France avec Aprilia cette année. Photo de : Aprilia Racing

Après des contacts avec Honda l'an dernier, c'est finalement chez Yamaha qu'il a trouvé l'option qui lui convenait. Il relèvera donc un immense challenge en s'investissant dans le développement d'une moto qui partira de loin, même si le constructeur a tenté d'anticiper d'un an le passage à une nouvelle architecture moteur. Ses performances en font à ce jour la dernière marque du championnat, avec une montagne à gravir pour ses futurs pilotes.

"Jorge a déjà démontré être l'un des pilotes de référence en MotoGP, avec la vitesse, la détermination et l'état d'esprit nécessaires pour se battre pour des victoires et des titres de champion du monde. Nous comptons sur lui pour jouer un rôle clé dans l'amélioration de nos performances dès le premier jour", souligne Paolo Pavesio.

Il s'agira d'une nouvelle expérience pour Martín, dont les relations avec les marques n'ont pas toujours été des plus sereines. Avant ses divorces retentissants avec Ducati puis Aprilia, il s'était déjà séparé de KTM, dont il était pourtant l'étoile montante en Moto2. En 2020, alors qu'il disputait sa dernière année dans la catégorie, il avait profité d'une faille dans son contrat engendrée par le Covid pour invalider une clause de renouvellement et se libérer de la marque autrichienne, provoquant un grand chamboulement à Mattighofen.

Outre la stabilité relationnelle, l'Espagnol espérera certainement aussi ouvrir une période plus chanceuse, lui qui a connu tant de blessures, dont plusieurs qui lui ont fait craindre pour la suite de sa carrière, tant en 2021, à son arrivée en MotoGP, qu'en 2025.

Yamaha enrôle la nouvelle étoile japonaise

L'équipe d'usine Yamaha sera complétée par Ai Ogura, qui pilote lui aussi une Aprilia aujourd'hui. Celui qui aura 26 ans en janvier prochain deviendra pilote d'usine pour la première fois, et ce alors qu'il vient tout juste de fêter sa première victoire MotoGP en s'imposant dimanche au GP des Pays-Bas.

Ai Ogura a rejoint le cercle des vainqueurs MotoGP aux Pays-Bas. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Ogura a intégré la catégorie reine l'an dernier, dans la foulée de son titre de champion du monde Moto2. Mais il avait été recruté avant même de remporter le championnat, soutenu par Davide Brivio. Un choix personnel pour celui qui dit de lui aujourd'hui qu'il fait partie des plus grands talents avec lesquels il lui ait été donné de travailler.

Avant cela, Honda avait déjà tenté de promouvoir Ogura via le team LCR. En vain, car le pilote avait choisi de rester en Moto2 et déciderait même de rompre ses rapports avec le constructeur à l'aile dorée, qui avait pourtant investi dans sa carrière pour lui faire gravir les échelons. Des désaccords en interne ont eu raison de cette relation et force est de constater aujourd'hui que le pilote a fait les bons choix.

Il s'est en effet très vite révélé lorsqu'il a découvert la catégorie MotoGP sur l'Aprilia du team Trackhouse. Son premier Grand Prix a tout de suite marqué les esprits, avec la quatrième place du sprint et la cinquième de la course principale. Il allait ensuite connaître quelques passages plus compliqués, et notamment deux blessures, mais sans reculer dans son apprentissage méthodique de la catégorie.

Très discret, Ogura trace son sillon malgré tout. En piste, il a à maintes reprises impressionné par sa capacité à performer en gommes usées et donc à remonter de façon irrémédiable sur ses adversaires en fin de course. Récemment, il a aussi progressé en qualifications, et il a fini par récolter les fruits de cette ascension à Assen, en signant une première victoire des plus convaincantes.

"La progression d'Ai depuis une saison et demie a été exceptionnelle", pointe Paolo Pavesio. "Son talent, son éthique de travail et son potentiel nous convainquent qu'il peut devenir l'un des meilleurs pilotes du championnat. Par ailleurs, nous sommes particulièrement fiers d'accueillir un pilote japonais au sein de l'équipe Yamaha Factory."

Il représente une prise de choix pour Yamaha, qui n'avait en effet encore jamais eu de pilote japonais dans son équipe d'usine en MotoGP. "Ai Ogura représente l'avenir de Yamaha et du MotoGP", souligne le communiqué de presse diffusé ce jour.

Le constructeur a su se montrer convaincant et, non seulement récupérer une pépite sur laquelle misait Honda il y a encore peu de temps, mais aussi contrecarrer les plans d'Aprilia alors qu'Ogura semblait destiné à rester chez Trackhouse, avant que la situation change brusquement il y a trois mois, comme nous l'avions révélé.

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Voici donc un nouveau duo officiel constitué. Chez Aprilia, Jorge Martín sera remplacé par Pecco Bagnaia, que le constructeur a signé pour quatre ans. Ducati a pour sa part choisi d'associer Marc Márquez et Pedro Acosta. On attend prochainement l'annonce de l'arrivée d'Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio chez KTM.

Pour ce qui est des actuels pilotes Yamaha, Fabio Quartararo partira chez Honda, ce qui sera bientôt officialisé, tandis qu'Álex Rins se trouve dans une impasse et pourrait voir sa carrière s'arrêter là. Dans l'équipe satellite de la marque, Toprak Razgatlioglu restera en poste tandis que le rookie Izan Guevara est attendu à la place de Jack Miller.