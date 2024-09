Yamaha officialise le nouveau patron de son programme MotoGP

Après l'annonce, au printemps, de la prochaine retraite de Lin Jarvis, Yamaha a confirmé l'identité de son remplaçant en tant que directeur exécutif de Yamaha Motor Racing : comme nous l'indiquions, il s'agit de Paolo Pavesio, déjà lié au constructeur depuis plusieurs années et ayant jusqu'à présent opéré au sein de sa division européenne.

Nommé à la tête de YMR en 1999, Lin Jarvis quittera son poste à la fin de l'année. Il aura accompagné la marque dans huit titres MotoGP chez les pilotes, avec Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, ainsi que six titres chez les constructeurs et huit couronnements en tant qu'équipe. Il restera conseiller pour Yamaha après son départ.

Paolo Pavesio prendra ses nouvelles fonctions le 1er janvier prochain. Il a jusqu'à présent travaillé chez Yamaha Motor Europe, en tant que directeur marketing et motorsport, dirigeant la restructuration des opérations pendant 11 années durant lesquelles la marque s'est imposée en WorldSBK, en Endurance (EWC) et en motocross (MXGP).

"Tant personnellement qu'au nom de Yamaha, je voudrais remercier Lin pour son implication et ses accomplissements ces 26 dernières années. Son engagement, ses efforts et son leadership ont grandement contribué au succès de Yamaha en MotoGP, et je suis heureux que nous ayons encore accès à ses connaissances et à son expérience à l'avenir", déclare Takahiro Sumi, directeur général des sports mécaniques chez Yamaha.

"Paolo Pavesio succèdera à Lin en tant que directeur exécutif, apportant à ce rôle une riche expérience acquise chez Yamaha Motor Europe où, en tant que directeur du marketing et du motorsport, il a mené les équipes Yamaha vers les titres mondiaux en WorldSBK, en EWC et en MXGP. Je suis impatient d'accueillir Paolo au sein de Yamaha Motor Racing en janvier et, sous sa direction, je suis persuadé que Yamaha pourra à l'avenir connaître le succès en MotoGP auquel nous aspirons tous."

Le nouveau responsable italien arrive en effet à une période charnière pour Yamaha, qui cherche à retrouver son niveau en MotoGP, où les marques européennes ont pris le dessus. Avec une équipe d'usine composée de Fabio Quartararo et Álex Rins, et bientôt l'arrivée d'une nouvelle équipe satellite incarnée par Pramac et portée, selon toute vraisemblance, par deux pilotes expérimentés qui devraient être Miguel Oliveira et Jack Miller, Yamaha s'efforce de mettre toutes les chances de son côté pour réussir le développement de sa M1.

Il est également attendu que son équipe de test se renforce et, avec l'aide des concessions réglementaires qui lui sont accordées, la marque espère trouver la voie pour gommer l'infériorité technique qui a pesé sur sa moto depuis trois ans.