Plusieurs ingénieurs Yamaha absents au Mans à cause du COVID-19

Six membres de l'équipe Yamaha en MotoGP sont absents ce week-end pour le Grand Prix de France, suite à un test positif au COVID-19 pour l'un d'entre eux. Parmi eux figure notamment Takahiro Sumi, chef de projet de la marque dans la discipline reine.

Les six personnes en question n'ont pas fait le voyage jusqu'au Mans, puisque c'est à Andorre que l'un des tests PCR est revenu positif en début de semaine. De nouveaux tests ont été pratiqués le mardi, confirmant les résultats avec un seul cas positif sur les six. Néanmoins, les mesures d'isolement ont été prises et le groupe d'ingénieurs est donc resté en quarantaine pour éviter tout risque de propagation du coronavirus dans le paddock MotoGP.

Yamaha fait savoir que des aménagements dans l'organisation de son personnel sont actuellement en cours afin que les pilotes puissent bénéficier du soutien habituel pour le Grand Prix de France, dont les premiers essais libres auront lieu vendredi. Les six membres isolés ne resteront toutefois pas totalement inactifs puisqu'ils resteront en communication avec l'équipe sur place, notamment grâce au recours à des nouveaux outils pour travailler à distance.

"Ces nouveaux systèmes de communication leurs permettent de rester connectés à distance avec l'équipe et les pilotes dans le box avant, pendant et après chaque séance en piste", fait savoir Yamaha. "Grâce à cette solution technique, les ingénieurs à l'isolement pourront continuer à partager leur expertise et à offrir le meilleur soutien possible aux staff présent au Mans."

"L'ingénieur contaminé ne manifeste aucun symptôme de la maladie pour le moment mais restera sous la surveillance de ses collègues et du staff médical en Andorre. La situation sera à nouveau examinée en milieu de semaine prochaine, en vue de la participation de Yamaha aux prochains Grand Prix en Aragón, en Espagne."