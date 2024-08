Yamaha prépare la succession de Lin Jarvis

Depuis 1999, le programme de Yamaha en Grand Prix est chapeauté par Lin Jarvis. Après six ans au département marketing et communication de Yamaha Europe, le Britannique a pris en 1999 ses fonctions de directeur exécutif de Yamaha Motor Racing, le plus haut poste de l'organigramme dans le programme de course du constructeur.

Lui qui a connu les plus grands succès avec Valentino Rossi et Jorge Lorenzo en œuvrant pendant un quart de siècle en 500cc puis en MotoGP, Lin Jarvis s'apprête, à 66 ans, à quitter ses fonctions à la fin de la saison. Il laissera Yamaha dans le creux de la vague mais en ayant atteint ses derniers objectifs personnels, car il a assuré la prolongation de contrat de Fabio Quartararo et celle d'Álex Rins, et a ramené une équipe satellite dans le projet MotoGP.

La suite ne lui appartient pas, c'est son successeur qui sera chargé d'accompagner le retour de Yamaha au plus haut niveau en exploitant les bases posées au cours des derniers mois. Il faut dire que Jarvis n'a pas ménagé ses efforts, lui qui a recruté des techniciens et ingénieurs de haut niveau, certains débauchés directement chez Ducati. Avant de passer le relais à son remplaçant, le Britannique a également conclu un certain nombre d'autres accords qui n'ont pas encore été dévoilés.

Paolo Pavesio prêt à prendre les rênes de Yamaha

Yamaha est désormais en passe d'annoncer, la semaine prochaine à Misano, la nomination du remplaçant de Lin Jarvis. Comme nous l'avons déjà anticipé, il s'agira de Paolo Pavesio. Italien, celui-ci a occupé ces dix dernières années différents postes chez Yamaha Europe, dont le siège se trouve aux Pays-Bas.

Actuellement membre du comité de direction de Yamaha Motor Europe, Paolo Pavesio n'a jamais joué de rôle actif dans le paddock MotoGP, que contrôle la faction basée à Gerno di Lesmo (Italie). Il a néanmoins l'expérience de la course à travers les équipes WorldSBK de la marque.

Paolo Pavesio, futur remplaçant de Lin Jarvis à la tête de Yamaha Motor Racing. Photo : Yamaha Europe

La dernière mission de Jarvis chez Yamaha sera de sceller avant la fin de la saison son équipe Moto2 pour 2025, projet dans lequel le Britannique espère continuer à collaborer avec VR46, malgré des relations désormais distendues avec Valentino Rossi en MotoGP.

Ensuite, c'est Paolo Pavesio qui sera chargé de gérer les relations entre Yamaha et sa nouvelle équipe satellite, le team Pramac. Celui-ci est également en passe d'officialiser son duo de pilotes, qui sera formé de Miguel Oliveira et Jack Miller. En s'appuyant sur ces profils expérimentés, la formation ne sera pas le team junior un temps envisagé mais deviendra une sorte d'équipe laboratoire afin de soutenir le développement de la M1.

Yamaha va également renforcer son équipe de test en recrutant Augusto Fernández pour seconder Cal Crutchlow, blessé depuis plusieurs mois, le tout dans une volonté de faire à nouveau grimper la marque dans la hiérarchie.