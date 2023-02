Yamaha prêt à attendre 2025 pour retrouver une équipe satellite

Charger le lecteur audio

Après la défection de RNF pour le clan Aprilia, et compte tenu du départ de Suzuki, Yamaha sera le seul constructeur du plateau MotoGP à ne pas fournir d'équipe satellite en 2023. Voilà qui n'est pas idéal dans le climat actuel, où le développement mené en cours de saison est devenu essentiel et alors que Yamaha doit remonter la pente pour renforcer ses performances. La marque d'Iwata est donc déterminée à retrouver dès que possible une structure satellite, et ce même si le plateau actuel et les contrats existants risquent de compliquer quelque peu les choses.

RNF est donc lié à Aprilia depuis cette année, tandis que Pramac et Ducati d'une part, et LCR et Honda de l'autre entretiennent une relation de longue date et solide, avec des contrats bloquant l'hypothèse d'un quelconque changement à l'issue de cette saison. Tech3 construit depuis quatre ans un partenariat de ce type également avec KTM, et l'équipe française n'a aucune raison de s'allier à nouveau à son ancien partenaire.

Le team Gresini est le seul à être libre à la fin de cette saison, mais la stabilité atteinte par l'équipe de Nadia Padovani fait qu'elle n'a pas non plus l'intention de se séparer de son fournisseur actuel, en l'occurrence Ducati. Parmi les trois teams satellites du constructeur italien, VR46 est celui qui apparait comme l'option la plus logique pour Yamaha, même si l'équipe est d'ores et déjà liée contractuellement à Borgo Panigale pour 2024.

Cette hypothèse prend tout son sens si l'on tient compte de la multitude d'éléments pouvant entrer en jeu. D'abord, la plus évidente : la relation entre Valentino Rossi, propriétaire de VR46, et la marque aux diapasons, dont il est l'ambassadeur. Il ne faut pas oublier que VR46 gère la structure Yamaha en Moto2 (avec le team Master Camp) et que le constructeur est son partenaire au Ranch et pour son centre de formation. Par ailleurs, il existe déjà un lien entre le stand de l'équipe officielle et VR46, en la personne de Franco Morbidelli. Actuellement sous le feu des projecteurs pour son manque de performance, on pourrait imaginer en toute logique qu'il prenne le leadership d'un team VR46 destiné à reprendre l'une des M1 d'usine.

Au mois de décembre, l'intervention du président Jorge Viegas, lors de la convention de fin d'année de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), n'est pas passée inaperçue. Le Portugais, tout juste réélu, s'était laissé aller à des affirmations sans doute quelque peu prématurées en déclarant : "En 2024, l'équipe de Valentino Rossi passera de Ducati à Yamaha. Ce n'est qu'une idée pour le moment, rien n'est confirmé, mais je donne une info. Il y aura six Ducati et quatre Yamaha."

Lin Jarvis et Valentino Rossi

Ces déclarations avaient rapidement entraîné un démenti de la part de VR46, affirmant par la voix d'Alessio Salucci sa volonté d'honorer son contrat avec Ducati. Lorsque Motorsport.com l'a interrogé à son tour sur ces propos, Lin Jarvis a préféré ne pas y répondre directement. En revanche, il a apporté quelques détails sur la stratégie qu'il entend mettre en œuvre pour retrouver quatre M1 sur la grille.

"Je ne veux pas commenter ce qu'a dit Viegas. Je voudrais simplement que tout le monde respecte sa zone d'influence", a fait savoir le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing. "Il est évident que nous aimerions retrouver une équipe satellite dès que possible, mais il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Le premier est que nous devons disposer d'une moto compétitive, pour convaincre quiconque que cela vaut la peine de changer de moto. Ensuite, nous devons être en mesure de proposer une bonne offre, avec un bon soutien à tous les niveaux."

"Et enfin, nous devons respecter les contrats entre ceux qui seraient potentiellement intéressés et leurs fournisseurs actuels", a ajouté Lin Jarvis, précisant : "Si nous ne pouvons pas le concrétiser en 2024, nous le ferons en 2025."

Vers un lien différent entre Yamaha et son team satellite ?

Le patron du programme Yamaha semble par ailleurs enclin à changer la manière d'opérer avec sa future équipe satellite, afin de se conformer à la dynamique qui prévaut désormais. Car ces structures sont beaucoup moins perçues comme des clients des constructeurs, mais bien comme des partenaires à part entière, une relation construite d'abord par Ducati avec le team Pramac. Honda (avec LCR), KTM (avec Tech3) et Aprilia (avec RNF) ont suivi cette voie également.

Yamaha, en revanche, a longtemps considéré son team satellite comme une source de revenus. Ce fut le cas avec Tech3 durant deux décennies de partenariat qui ont fini par lasser l'équipe française faute de développement possible, puis avec SRT, l'équipe depuis restructurée pour devenir RNF. Mais il est indéniable que la compétitivité du championnat a augmenté, et renoncer à la collecte de données pour des raisons purement lucratives ne semble pas être la meilleure approche.

Voilà qui a donc conduit Yamaha à changer son approche. "Nous ne regardons pas directement Ducati", a indiqué Lin Jarvis, "mais le package que nous proposerons lorsque cela se produira ne sera certainement pas le même que celle que nous proposions il y a cinq ans. La relation avec les équipes satellites est devenue beaucoup plus étroite."