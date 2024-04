Yamaha prêt à changer d'approche : "Nous parlons au final de personnes"

Fabio Quartararo ne cache pas qu'il a eu plusieurs propositions pour l'avenir, mais son choix est désormais fait. Afin d'expliquer sa décision de rester chez Yamaha pour les deux prochaines années, le Français a évoqué des éléments confidentiels et "énormes" qui l'ont convaincu et portant sur "des choses très intéressantes pour cette année [et] encore plus pour le futur" selon les mots qu'il a eus au micro de Canal+.

"Le projet de Yamaha, pour moi, est en train de devenir très, très intéressant. L'arrivée de nouveaux ingénieurs cette année et ce qui arrive pour le futur, c'est quelque chose de très bon pour moi", a-t-il ajouté, l'évoquant comme l'élément numéro un dans sa décision, indépendamment d'un salaire très élevé qu'a pu lui proposer Yamaha.

Ces recrutements sont également le facteur de développement le plus important sur lequel insiste Lin Jarvis. "Nous avons des plans pour revenir à ce que j'appellerais notre ancien niveau victorieux. Nous sommes pleinement conscients du retard que nous avons actuellement sur plusieurs de nos adversaires. Nous savons que nous devons beaucoup changer notre approche, et, pour changer d'approche, nous parlons au final de personnes, plus que tout. Ce sont les compétences, les personnes, les systèmes et la manière dont on travaille, couplés avec l'investissement", explique le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing auprès du site officiel du MotoGP.

"Nous lui avons expliqué ce que sont nos plans", poursuit le responsable britannique. "Il a déjà été témoin de ce que certains de nos plans sont. Depuis le début de la saison, et même en milieu de saison dernière, nous avons fait venir de nouvelles ressources européennes pour qu'elles rejoignent notre team japonais. Je ne peux rien à ce sujet, la seule chose que je puisse vraiment dire c'est que sa décision de rester avec nous est un signe de la confiance qu'il a dans le fait de redevenir un pilote qui gagne en bleu."

Fabio Quartararo et Lin Jarvis Photo de: Yamaha

Lin Jarvis insiste aussi sur la vision à long terme que souhaite avoir Yamaha, alors que depuis bientôt deux ans, la victoire échappe à la marque. "Nous nous engageons dans ce championnat, nous en sommes à présent dans la finalisation des discussions sur le règlement de 2027 à 2031, et nous nous attendons à bientôt signer pour la nouvelle ère. Mais ce n'est que dans trois ans, alors nous avons encore beaucoup de travail à faire. Il y a donc beaucoup de choses à faire, de gros retards à combler mais nous sommes en bonne voie."

Fabio Quartararo a admis que revenir dans le coup s'annonçait "très compliqué" cette année, néanmoins lui aussi mise sur la suite. Après deux ans dans l'équipe satellite que fournissait à l'époque Yamaha, puis déjà deux contrats biannuels en tant que pilote officiel, il s'est engagé à aller jusqu'à 2026 dans l'espoir de ramener le constructeur au sommet.

"Fabio est avec nous depuis de nombreuses années, Yamaha a été sa seule expérience, et cela peut parfois être négatif parce qu'on n'a pas de vision de la manière dont les autres travaillent. Mais d'un autre côté, étant donné qu'il travaille avec Yamaha depuis tant d'années, il connaît l'entreprise, les personnes, il peut avoir confiance en elles", observe Lin Jarvis.

"Il a reconnu les erreurs que nous avons commises, mais il reconnaît aussi maintenant l'investissement que nous faisons pour l'avenir. Heureusement pour nous, dirais-je, il est encore très jeune, alors je pense qu'il prend cette décision en investissant sur son avenir. Il se sent en confiance là où il est, il aime être pilote d'usine Yamaha et il sait que s'il travaille avec nous et que nous travaillons vraiment bien, nous pourrons obtenir ce succès à l'avenir."

"Il est encore assez jeune. Parfois quand on est vers la fin de sa carrière, on peut choisir un chemin différent. J'espère qu'il n'aura pas renouvelé [que] pour deux ans, et qu'à la fin de cette période il renouvellera pour deux années de plus. Nous verrons."