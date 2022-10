Les pilotes Yamaha frappés par des soucis de pression de pneu

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo n'a pas marqué le moindre point à Buriram mais il n'est pas le seul à avoir souffert chez Yamaha. Si Franco Morbidelli a sauvé les trois points de la 13e place, une performance modeste même si l'Italien n'a fait mieux que deux fois cette année, il a été limité par les performances de sa moto dans les derniers tours. Alors qu'il était neuvième à mi-course et en passe d'égaler son meilleur résultat de la saison, déjà réalisé sous la pluie à Mandalika, il a perdu quatre positions en fin d'épreuve.

"J’ai pu trouver du rythme avec mon package et j'ai été plutôt rapide", a expliqué le vice-Champion 2020 au site officiel du MotoGP. "Mais quand je rattrapais d'autres motos, je ne pouvais pas doubler et je ne pouvais pas faire plus. J'ai dû reculer [dans le classement] et voir l'arrivée. Notre point faible nous a beaucoup coûté sur le mouillé, mais aussi sur le sec, il n'y a pas de grande différence."

Ce point faible était la montée en température de la gomme avant, et donc de sa pression, rendant la moto difficile à manier. "J'ai pu avoir un peu de rythme et je n'étais pas mal mais la pression du pneu avant était très élevée et la performance du pneu était très mauvaise", a résumé Morbidelli lors de sa rencontre avec la presse. "Quand je m'approchais d'autres motos, c'était difficile de les doubler. J'ai quand même réussi à revenir sur le groupe qui allait de la sixième à la neuvième place mais quand je me suis rapproché le pneu avant a encore empiré."

"Ce n'était pas la journée de Yamaha"

Franco Morbidelli n'est pas le seul à avoir été touché par cette hausse incontrôlable de la pression du pneu avant. Cal Crutchlow a connu le même souci sur la machine du team RNF et alors qu'il avait impressionné en marquant des points dans les deux premières courses depuis son retour à la compétition, il a cette fois vu l'arrivée à une lointaine 19e position.

"Comme vous l'avez vu, ça a été une course difficile pour Yamaha", a déclaré l'Anglais, qui pense que Quartararo a été frappé par le même souci : "Fabio, Darryn [Binder] et moi semblons avoir eu des problèmes similaires avec la pression du pneu avant qui chauffait tout de suite. Déjà dans le tour de chauffe mon pneu était à la pression à laquelle il aurait dû être à la mi-course ou si j'avais été en bagarre. Je savais déjà que ça serait compliqué mais c'est dommage car sur le sec on avait un bon rythme ce week-end, Fabio aussi mais nos problèmes ont été amplifiés sur le mouillé."

Cal Crutchlow

"Je m'attendais à bien plus mais comme vous l'avez vu, ce n'était pas la journée de Yamaha", a résumé Crutchlow. "Je ne pouvais pas prendre les virages, la pression du pneu avant était trop élevée. J'ai doublé Fabio car je pensais pouvoir aller chercher un point mais quand on s'est rapprochés du groupe de devant la pression du pneu était devenue tellement élevée... Déjà dans le premier tour."

Sur l'autre machine de l'équipe RNF, Darryn Binder n'a pas décrit à proprement parler un problème de pression de pneu mais a lui aussi vite senti une limite dans ses performances et n'a pas été en mesure de se battre avec les pilotes qui l'entouraient. Le Sud-Africain ne s'est classé qu'en 21e position et n'a devancé que Tetsuta Nagashima, qui prenait son deuxième départ en MotoGP, et Luca Marini, ralenti par une chute.

"C'est toujours difficile d'arriver en course en n'ayant pas fait un seul tour sous la pluie sur une piste", a souligné le Sud-Africain. "C'est très bizarre car je me suis senti très bien durant les cinq premiers tours, j'ai commencé à gagner quelques places. Je sentais que j'étais de plus en plus rapide et c'est comme si je m'étais retrouvé dans une impasse, j'ai commencé à avoir du mal et c'est resté comme ça pendant tout le reste de la course. J'ai juste roulé pour voir le drapeau à damier."

"On doit surmonter ça. C'est très décevant de commencer une course en pensant avoir une chance et que les choses s'inversent et qu'on roule derrière. Je suis un peu déçu mais quoi qu'il en soit c'est très difficile quand on n'a aucune connaissance d'une piste sous la pluie. Je réessayerai à la prochaine course."

Avec Charlotte Guerdoux