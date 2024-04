Yamaha va tester une toute nouvelle moto à Jerez

Yamaha a tout fait pour convaincre Fabio Quartararo de ne pas rejoindre la concurrence et a récemment réussi à prolonger le contrat du pilote français. Une décision qui a d'ailleurs pris par surprise une grande partie du paddock.

S'il est évident que l'offre financière a joué un rôle significatif dans le choix du Champion du monde 2021 de rester avec les constructeur d'Iwata, les profonds changements dans le temps de réaction de l'usine l'ont également poussé à parapher ce nouveau bail qui s'achèvera au terme de la saison 2026.

Persuadant Fabio Quartararo de poursuivre sa collaboration avec Yamaha, le patron de l'équipe, Lin Jarvis, va mettre à sa disposition une moto entièrement nouvelle qu'il pourra essayer lundi prochain à Jerez, lors du premier test officiel de la saison 2024.

"Yamaha testera un nouveau moteur, un nouveau châssis, un nouveau bras oscillant et de nouveaux éléments aérodynamiques lors du test de lundi ; une nouvelle moto", a confié à Motorsport.com un membre de l'équipe.

Certaines de ces pièces ont déjà été testées par le pilote d'essais de la marque nippone, Cal Crutchlow, lors d'un roulage privé qui s'est déroulé à Barcelone.

"C'était un mauvais test", nous a précisé notre source. "Encore une fois le temps était mauvais [il a plu plusieurs jours] et nous a joué un mauvais tour."

Après le Grand Prix du Portugal, les pilotes Yamaha sont restés sur le circuit de Portimão pour des essais privés, mais déjà le mauvais temps, le vent et la poussière avaient empêché Fabio Quartararo et Álex Rins de boucler plus de six tours.

Lors de ce test, un seul moteur était disponible mais lundi prochain, les deux pilotes bénéficieront de la totalité du nouveau matériel, preuve que l'équipe a réellement pris les choses en main pour accélérer le développement.

À Jerez, le moteur sera testé parallèlement à l'actuel prototype spec-A afin d'observer s'il y a une nette amélioration, puis les autres évolutions seront peu à peu introduites pour comparer et comprendre quelles sont celles qui procurent un avantage. À noter que les concessions permettent à Yamaha de lancer une évolution de son moteur en cours d'année, ce qui n'est pas permis aux marques européennes.

Au roulage privé de Barcelone, les menaces de pluie avaient contraint Yamaha à tout tester rapidement lors des premiers tours, avant que les conditions de piste ne deviennent trop mauvaises pour permettre des essais vraiment pertinents.