Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Qui a "gagné" la première simulation de sprint de l'année ?

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Qui a "gagné" la première simulation de sprint de l'année ?

McLaren veut convaincre Alonso de refaire les 500 Miles d'Indianapolis

IndyCar
IndyCar
McLaren veut convaincre Alonso de refaire les 500 Miles d'Indianapolis

Aprilia voit "des scénarios intéressants" et plusieurs options pour son 2e pilote

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Aprilia voit "des scénarios intéressants" et plusieurs options pour son 2e pilote

"Des échecs rapides", "triste" : la nouvelle gestion de l'énergie en F1 divise

Formule 1
Formule 1
"Des échecs rapides", "triste" : la nouvelle gestion de l'énergie en F1 divise

Débuts compliqués pour Razgatlioglu, entre agacement et frustration

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Débuts compliqués pour Razgatlioglu, entre agacement et frustration

Piastri : Il n'y a pas de "leçons négatives" à retenir de 2025

Formule 1
Formule 1
Piastri : Il n'y a pas de "leçons négatives" à retenir de 2025

Márquez : "Il y a deux ou trois pilotes plus rapides que nous"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Márquez : "Il y a deux ou trois pilotes plus rapides que nous"

Mick Schumacher a roulé sur ovale : ses premières impressions

IndyCar
IndyCar
Mick Schumacher a roulé sur ovale : ses premières impressions
Réactions
MotoGP Test de Sepang

Yamaha "soulagé" d'avoir repris ses essais après un souci "inattendu"

Yamaha espère que le problème technique sur son V4 appartient désormais au passé. Le constructeur a pu reprendre la piste au test de Sepang ce jeudi, mais les pilotes avaient pour consigne de ménager le moteur.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Ajouter comme source privilégiée
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Luca Marini, Honda HRC

Test Sepang : La troisième journée en photos
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Marquez, Gresini Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Johann Zarco, LCR Honda Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Jorge Lorenzo et Pit Beirer, directeur général de KTM Motorsports

Test Sepang : La troisième journée en photos
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Détails de la moto Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Francesco Bagnaia, équipe Ducati

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Marquez, Gresini Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Jack Miller, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Augusto Fernandez, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Détails du bras oscillant de l'équipe LCR Honda

Test Sepang : La troisième journée en photos
Joan Mir, Honda HRC

Test Sepang : La troisième journée en photos
Francesco Bagnaia, équipe Ducati

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Une moto de Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Détails de la moto Red Bull KTM Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Test Sepang : La troisième journée en photos
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Le guidon de la Yamaha de Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Diogo Moreira, LCR Honda Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Franco Morbidelli, équipe VR46 Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
La moto de Luca Marini, Honda HRC

Test Sepang : La troisième journée en photos
Luca Marini, Honda HRC après son accident

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Début de l'entraînement

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
53

Yamaha a vécu une semaine très mouvementée à Sepang. Mardi, Fabio Quartararo s'est blessé et a pu brièvement reprendre la piste avant de finalement rentrer en Europe pour se faire soigner. Lors de ce retour en piste, le Français a rencontré un problème sur son moteur, qui a semé la panique chez le constructeur.

Le moteur Yamaha est totalement nouveau puisqu'il s'agit d'un V4, qui remplace l'historique quatre cylindres en ligne. L'origine du problème n'a pas pu être identifiée mardi et ne sachant pas si une nouvelle casse était possible, Yamaha a opté pour la prudence mercredi, en renonçant à tout roulage.

On ne savait pas si on reverrait les M1 en piste cette semaine mais les analyses menées au Japon, à l'usine du constructeur, et en Italie, où l'équipe de course est basée, ont permis de reprendre les essais ce jeudi. "Ce matin, quand nous avons reçu l'information du Japon, nous étions vraiment soulagés", a reconnu Massimo Meregalli, le team manager de l'équipe Yamaha officielle, interrogé par le site du MotoGP.

"Je crois que la nuit a été vraiment très longue entre le Japon et l'Italie, mais au final, les ingénieurs ont réussi à vraiment comprendre la cause du problème et nous avons reçu le feu vert pour reprendre notre activité en piste."

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Álex Rins a dû ménager le V4 de sa Yamaha ce jeudi.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Yamaha n'a pas révélé la nature du problème, alors que Qartararo a d'abord évoqué un souci électronique mardi. Meregalli insiste plus sur la confusion suscitée en interne que sur un problème vraiment conséquent "Plus que gros, c'était vraiment inattendu et inconnu. C’est un problème que nous n'avions jamais eu et il était donc très important pour nous de le comprendre. Heureusement, ils y sont parvenus et nous terminons les tests."

Le constructeur a néanmoins roulé sur la retenue ce mercredi. "Yamaha nous a dit que l'on pouvait rouler mais en faisant attention, en étant calmes", a expliqué Álex Rins. "On ne peut pas faire beaucoup, beaucoup de tours."

"Ils sont confiants que le problème soit sous contrôle", a ajouté l'Espagnol. "En Thaïlande, on aura plus de moteurs donc on pourra rouler plus librement."

Le plus important c'est que le problème parait résolu.

Yamaha avait déjà pu faire une partie importante du travail en prenant part au Shakedown de la semaine dernière avec ses titulaires. Leur annoncer que le test était interrompu cette semaine n'a cependant pas été facile pour Massimo Meregalli, mais l'Italien s'accommode de la situation, et se réjouit surtout que tout cela soit désormais derrière lui.

"C'est comme ça ! Nous ressentions la même chose [qu'eux] car, comme vous pouvez l'imaginer, nous avions une longue liste de pièces à réévaluer. Mais c'était une décision de sécurité, cela aurait pu compromettre la sécurité, et nous l'avons compris, nous étions d'accord."

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Álex Rins a pu reprendre les essais avec la Yamaha V4.

Photo de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"Nous aurions espéré qu'ils arrivent à le comprendre plus tôt et que nous puissions reprendre dès l'après-midi mais le plus important c'est que le problème parait résolu. Ce que nous n'avons pas pu faire ici, nous le ferons assurément à Buriram, dans deux semaines."

Ce contretemps fait tâche à un moment où l'on sait Quartararo sur le départ, mais Meregalli veut rester serein : "Je ne pense pas que [ce qui s'est passé] hier impacte la moindre décision. Nous attendons simplement car nous avons toujours dit que les discussions pourraient débuter après ce test, or nous devons les reporter au prochain." 

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Test Sepang, J3 - Álex Márquez établit les premières références pour 2026
Article suivant Honda assure ses pilotes de son soutien, sans nier son intérêt pour Quartararo

Meilleurs commentaires

Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Márquez : "Il y a deux ou trois pilotes plus rapides que nous"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Márquez : "Il y a deux ou trois pilotes plus rapides que nous"

Test Sepang, J3 - Álex Márquez établit les premières références pour 2026

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J3 - Álex Márquez établit les premières références pour 2026

Test Sepang, J3 - Les quatre Ducati GP26 devant, Yamaha de retour

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J3 - Les quatre Ducati GP26 devant, Yamaha de retour
Plus de
Álex Rins

Yamaha révèle la M1 2026, la moto du renouveau avec son V4

MotoGP
MotoGP
Présentation Yamaha
Yamaha révèle la M1 2026, la moto du renouveau avec son V4

Le V4 Yamaha corrige déjà une faiblesse... mais sacrifie un atout

MotoGP
MotoGP
Le V4 Yamaha corrige déjà une faiblesse... mais sacrifie un atout

Jack Miller juge déjà le niveau du V4 Yamaha "prometteur"

MotoGP
MotoGP
GP de Valence
Jack Miller juge déjà le niveau du V4 Yamaha "prometteur"
Plus de
Yamaha Factory Racing

Honda assure ses pilotes de son soutien, sans nier son intérêt pour Quartararo

MotoGP
MotoGP
Honda assure ses pilotes de son soutien, sans nier son intérêt pour Quartararo

Yamaha perdu face au souci sur son V4

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Yamaha perdu face au souci sur son V4

Yamaha suspend ses tests le temps d'identifier un problème moteur

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Yamaha suspend ses tests le temps d'identifier un problème moteur

Dernières actus

Qui a "gagné" la première simulation de sprint de l'année ?

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Qui a "gagné" la première simulation de sprint de l'année ?

McLaren veut convaincre Alonso de refaire les 500 Miles d'Indianapolis

IndyCar
Indy IndyCar
McLaren veut convaincre Alonso de refaire les 500 Miles d'Indianapolis

Aprilia voit "des scénarios intéressants" et plusieurs options pour son 2e pilote

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Aprilia voit "des scénarios intéressants" et plusieurs options pour son 2e pilote

"Des échecs rapides", "triste" : la nouvelle gestion de l'énergie en F1 divise

Formule 1
F1 Formule 1
"Des échecs rapides", "triste" : la nouvelle gestion de l'énergie en F1 divise