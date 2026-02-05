Yamaha "soulagé" d'avoir repris ses essais après un souci "inattendu"

Yamaha a vécu une semaine très mouvementée à Sepang. Mardi, Fabio Quartararo s'est blessé et a pu brièvement reprendre la piste avant de finalement rentrer en Europe pour se faire soigner. Lors de ce retour en piste, le Français a rencontré un problème sur son moteur, qui a semé la panique chez le constructeur.

Le moteur Yamaha est totalement nouveau puisqu'il s'agit d'un V4, qui remplace l'historique quatre cylindres en ligne. L'origine du problème n'a pas pu être identifiée mardi et ne sachant pas si une nouvelle casse était possible, Yamaha a opté pour la prudence mercredi, en renonçant à tout roulage.

On ne savait pas si on reverrait les M1 en piste cette semaine mais les analyses menées au Japon, à l'usine du constructeur, et en Italie, où l'équipe de course est basée, ont permis de reprendre les essais ce jeudi. "Ce matin, quand nous avons reçu l'information du Japon, nous étions vraiment soulagés", a reconnu Massimo Meregalli, le team manager de l'équipe Yamaha officielle, interrogé par le site du MotoGP.

"Je crois que la nuit a été vraiment très longue entre le Japon et l'Italie, mais au final, les ingénieurs ont réussi à vraiment comprendre la cause du problème et nous avons reçu le feu vert pour reprendre notre activité en piste."

Álex Rins a dû ménager le V4 de sa Yamaha ce jeudi. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Yamaha n'a pas révélé la nature du problème, alors que Qartararo a d'abord évoqué un souci électronique mardi. Meregalli insiste plus sur la confusion suscitée en interne que sur un problème vraiment conséquent : "Plus que gros, c'était vraiment inattendu et inconnu. C’est un problème que nous n'avions jamais eu et il était donc très important pour nous de le comprendre. Heureusement, ils y sont parvenus et nous terminons les tests."

Le constructeur a néanmoins roulé sur la retenue ce mercredi. "Yamaha nous a dit que l'on pouvait rouler mais en faisant attention, en étant calmes", a expliqué Álex Rins. "On ne peut pas faire beaucoup, beaucoup de tours."

"Ils sont confiants que le problème soit sous contrôle", a ajouté l'Espagnol. "En Thaïlande, on aura plus de moteurs donc on pourra rouler plus librement."

Le plus important c'est que le problème parait résolu.

Yamaha avait déjà pu faire une partie importante du travail en prenant part au Shakedown de la semaine dernière avec ses titulaires. Leur annoncer que le test était interrompu cette semaine n'a cependant pas été facile pour Massimo Meregalli, mais l'Italien s'accommode de la situation, et se réjouit surtout que tout cela soit désormais derrière lui.

"C'est comme ça ! Nous ressentions la même chose [qu'eux] car, comme vous pouvez l'imaginer, nous avions une longue liste de pièces à réévaluer. Mais c'était une décision de sécurité, cela aurait pu compromettre la sécurité, et nous l'avons compris, nous étions d'accord."

Álex Rins a pu reprendre les essais avec la Yamaha V4. Photo de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"Nous aurions espéré qu'ils arrivent à le comprendre plus tôt et que nous puissions reprendre dès l'après-midi mais le plus important c'est que le problème parait résolu. Ce que nous n'avons pas pu faire ici, nous le ferons assurément à Buriram, dans deux semaines."

Ce contretemps fait tâche à un moment où l'on sait Quartararo sur le départ, mais Meregalli veut rester serein : "Je ne pense pas que [ce qui s'est passé] hier impacte la moindre décision. Nous attendons simplement car nous avons toujours dit que les discussions pourraient débuter après ce test, or nous devons les reporter au prochain."