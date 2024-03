Zarco vise Q2 et top 10 au Portugal : "Ce serait incroyable"

Le Grand Prix du Qatar a été encourageant pour Johann Zarco, meilleur représentant de Honda à l'arrivée, mais il a néanmoins dû se contenter d'une lointaine 12e position, la moto japonaise étant encore distancée par ses concurrentes européennes. Le Français espère que Portimão sera plus favorable à sa monture et il espère atteindre la Q2, manquée pour seulement 0"011 à Losail, et le top 10 en course, en se basant sur la pole et le podium de Marc Márquez lors du sprint l'an passé.

"Le très bon week-end et les performances de Marc l'an dernier étaient assez impressionnants", a rappelé Zarco à son arrivée sur le circuit ce jeudi. "Les commentaires du staff de Honda sont positifs sur la moto ici, ils étaient performants. Je suis assez curieux de voir où on pourra être sachant qu'au Qatar, ce n'était pas le meilleur [circuit] pour être performant ou dans ce top 10, mais que nous n'en étions pas très loin."

"Peut-être qu'ici, je pourrai être dans ce dont je parle : se battre pour cette Q2 et ce top 10, ce serait incroyable. J'espère juste progresser. En sachant que je peux bien piloter la moto, je m'attends à ce que ça colle bien à ces sensations ici. Je me souviens bien des différences et ce qui était bon sur la Ducati donc une nouvelle fois, ce sera bien de comprendre les différences. J'espère juste avoir encore de bonnes sensations, et encore meilleures pour être plus rapide et plus performant qu'au Qatar."

Sur le plan du pilotage, Zarco reconnaît qu'il "n'utilise pas [la moto] à 100% pour le moment" et qu'il aurait "peut-être fini dixième" au Qatar en la maîtrisant à la perfection, puisque qu'il "n'y avait pas quelque chose [sur la machine] pour être dans le top 5", ce qu'il juge "normal" à ce stade du développement.

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le pilote LCR parvient cependant à compenser peu à peu les faiblesses de la Honda, à commencer par la première d'entre elles : ses difficultés à l'accélération, particulièrement exacerbées à Losail. Selon Zarco, la moitié du retard de la marque se fait en sortie de courbe.

"Entre [le test de] Valence et maintenant, je pilote beaucoup mieux la moto, j'ai une belle confiance et j'arrive à utiliser ses points forts, elle est plutôt maniable et ça, c'est cool. Je vois que j'arrive à me libérer là-dessus et ça permet de sortir un peu ce point faible de manque d'accélération, un peu de stabilité, de cabrage... Tu n'accélères pas assez fort, et ça c'est tellement l'avantage de la Ducati – la KTM aussi mais pas de la même manière."

"Pour le Qatar, j'avais l'impression de tout bien faire mais à un moment, il faut que la moto sorte du virage pour m'aider à faire le reste, d'où ces sept dixièmes. Mais ils ne sont pas qu'à cet endroit-là. Rien que [cette chose à corriger], ça peut nous faire gagner la moitié de l'écart que l'on a sur un tour, et il faudra trouver comment chercher le reste."

Corriger ce problème suffirait néanmoins à Honda pour faire un bond spectaculaire dans la hiérarchie : "La véritable différence est inférieure à une seconde, c'est plutôt six ou sept dixièmes. Ça veut dire que si on gagne trois dixièmes, boum, on peut être dans l'objectif que l'on veut. C'est la façon dont je vois les choses et je pense que ce n'est pas mauvais."