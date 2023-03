Zarco doit encore atteindre le niveau de contrôle de Bagnaia

Charger le lecteur audio

Johann Zarco sort des tests de pré-saison avec le sentiment du devoir accompli. Le Français a cherché à revoir son approche cette année, tant dans sa préparation que dans son pilotage, et samedi, il se réjouissait presque de ses chutes car elles témoignaient selon lui d'une capacité à prendre des risques qui lui faisait défaut par le passé. Dimanche, c'est surtout avec ses performances que Zarco a marqué les esprits en prenant la deuxième place, à 0"296 de Pecco Bagnaia.

"Une fin de test positive", a résumé le pilote Pramac. "Je suis plutôt content du chrono, peut-être même surpris parce qu'on travaillait encore. Comme je l'ai dit [samedi], on voulait travailler sur de petits détails pour avoir ensuite la possibilité de faire un bon chrono. C'est ce qu'on a fait, on a travaillé sur ces détails. Je n'étais pas très content en début de journée mais ensuite, avec le premier pneu tendre, le chrono a commencé à être assez bon, ça a vraiment conforté et confirmé qu'on était sur la bonne voie. Je suis plutôt content."

Johann Zarco perçoit pourtant le besoin de continuer à progresser pour tirer toute la quintessence de sa Ducati et atteindre la facilité avec laquelle Pecco Bagnaia exploite la machine italienne quelles que soient les conditions : "Clairement, une longue saison nous attend et il faudra que je sois fort comme Pecco peut [l'être]. Pecco a été rapide depuis Sepang et ici, à Portimão, il avait vraiment les choses sous contrôle. C'est l'objectif pour avoir la possibilité d'apprécier la saison. Je suis content de la performance du jour mais j'ai encore beaucoup de choses à étudier pour contrôler encore plus la situation."

"Le chrono de Pecco est très impressionnant mais il contrôle encore mieux toutes les situations et mon objectif est d'atteindre ce niveau", a résumé Zarco sur le site officiel du championnat, précisant qu'à ses yeux, Bagnaia est "le favori pour renouveler son titre".

Avec une moto identique à celle du Champion 2022, Johann Zarco sait en tout cas qu'il dispose de l'arme ultime pour décrocher enfin son premier succès en MotoGP, mais ne prend rien pour acquis dans un plateau qui reste très disputé : "Le package est là. Comme je l'ai dit, je veux contrôler encore mieux la situation pour avoir cette opportunité et la saisir quand elle viendra. Mais il faut vraiment rester très calme parce que ça va super vite."

"On plaisantait avec Gino [Borsoi, team manager de Pramac] parce que si quelqu'un demandait [à un pilote] comment sa journée s'était passée, la réponse aurait été 'c'est bien, j'ai battu le record de la piste', 'mais où es-tu ?', '16e ou 17e'. [rires] C'est la catégorie ! C'est drôle mais quand on est 16e, c'est moins drôle. Je pense qu'il sera essentiel de contrôler la situation pour gagner des courses."