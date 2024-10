Zarco retrouve l'Australie avec l'espoir d'une Honda moins défavorisée

Johann Zarco retrouve Phillip Island cette semaine, sans rien n'avoir oublié des émotions que lui a procurées le circuit australien il y a un an. Il y a repensé ce matin, lorsqu'il a pris la piste comme terrain d'entraînement et qu'il est passé à vélo dans les virages qui s'étaient révélés décisifs alors et l'avaient mené à sa première victoire. C'est donc avec le sourire que le Français aborde ce Grand Prix un peu à part.

"Je reste très heureux que ce soit arrivé ici", avoue-t-il à l'évocation de ce souvenir. "C'est une piste que j'aime, mais que je trouve impressionnante parce que les virages sont vraiment à part ici. Et j'ai donc pu gagner sur une piste qui m'impressionne, ce qui apporte peut-être un peu plus de saveur encore."

La question qui se pose aujourd'hui est celle de la performance que Zarco pourra livrer cette fois, alors que, par rapport à l'année dernière, il est passé de la dominante Ducati à une Honda actuellement dans l'ornière et en plein chantier pour tenter d'en sortir. Mais indépendamment de la performance pure, le Français compte sur la typologie de la piste pour gommer certaines des faiblesses de la RC213V et disposer de meilleures opportunités qu'ailleurs.

"Avec ces longs virages, j'espère qu'on pourra avoir la possibilité de se rapprocher des autres", souligne-t-il, pressentant comme les autres pilotes Honda que les défauts de la moto pourraient apparaître moins évidents dans les enchaînements de Phillip Island.

"Dans les virages rapides, si on suit un autre pilote, je crois qu'on a la possibilité de tenir le rythme. On le répète beaucoup, mais notre problème c'est l'accélération et le fait d'avoir du wheelie, or ici, on n'a pas ces accélérations avec wheelie. Ce sont en tout cas deux domaines dans lesquels la motricité et le patinage du pneu arrière peuvent faire la différence, et pour le moment je ne sais pas ce que ça va donner."

Une tendance à confirmer

Ce Grand Prix fait suite à deux premières épreuves outre-mer qui ont plutôt réussi à Zarco, avec au passage son premier top 10 de la saison. C'est donc avec l'espoir d'une confirmation qu'il aborde cette course, malgré une piste atypique dont il sait qu'elle rend toute prédiction hasardeuse.

"Les deux derniers Grands Prix nous ont bien boostés, l'équipe et moi. Même au Japon, alors que ça n'avait pas tellement bien commencé le vendredi, les deux courses qu'on a faites ont été assez intéressantes", souligne-t-il. "Avec les progrès qu'on a accomplis sur les deux dernières courses, je suis curieux de voir si on va aussi avoir l'opportunité d'avoir la vitesse pour figurer dans le top 10 ce week-end."

VIDÉO - Un tour virtuel pour découvrir Phillip Island

"Je croise juste les doigts pour qu'on puisse être plus performants qu'on ne l'a été en Indonésie et ce serait une bonne confirmation des progrès qu'on a faits", pointe le Français, ajoutant : "Ça voudrait dire qu'on commence à conserver ce qu'on a fait, et c'est très important. [...] Ça voudrait dire qu'on aurait confirmé le pas en avant fait à Misano et ce serait positif pour Honda de savoir qu'ils comprennent les choses et qu'on peut ensuite continuer à avancer."

"En début d'année, j'ai dit que je pensais possible de se battre pour le top 10 et de l'atteindre, puis dans le courant de la saison j'ai dit 'OK, il faut oublier ce genre d'objectifs'. Avoir maintenant la possibilité de viser à nouveau le top 10, c'est une bonne motivation. Ils font des changements et les Japonais ont de toute façon une manière de travailler qui les rend très impressionnants. On ne doit clairement pas douter de leur travail. Après, il faut comprendre dans quelle direction aller et avec les dernières avancées qu'on a faites, on semble respirer et [on peut se dire que] ça pourrait fonctionner."

"J'attends juste demain. Mais ce que j'aime ici, c'est que cette piste est assez fantastique, et ce que je n'aime pas, c'est la météo et le vent très fort qu'on devrait avoir ce week-end. Beaucoup de vent ajouté à un peu de pluie, ça n'est vraiment pas agréable pour piloter, alors je croise les doigts pour ne pas être en difficulté avec la météo ce week-end."