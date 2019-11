Zarco : Aller chez Avintia, "ce serait une erreur"

Johann Zarco semble exclure l'éventualité qu'il puisse rejoindre Avintia la saison prochaine, une hypothèse qui a pris corps ce samedi alors que se poursuivent les tractations visant à attribuer en dernière minute le guidon libéré par Jorge Lorenzo chez Repsol Honda. Le nom du Français était cité pour intégrer l'équipe officielle Honda aux côtés de Marc Márquez, néanmoins la volonté du Champion du monde de courir aux côtés de son frère, Álex, pourrait avoir raison de ses espoirs. Un repli sur la Ducati satellite du team Avintia a donc été évoqué, seulement cette idée ne soulève pas l'enthousiasme du principal intéressé.

Lire aussi : Álex Márquez proche d'un accord avec Repsol Honda

"Je veux une bonne moto, avec une bonne équipe, pour ensuite travailler sur moi-même, parce que je crois dans ce que je peux faire et je vois que quand les sensations reviennent ma motivation s'améliore car je peux travailler et progresser", explique Johann Zarco. "Je veux une bonne équipe et une bonne moto, et pour moi Avintia n'est pas un top team, alors si je dois plus me perdre là-bas je [préfère] aller en Moto2."

Le pilote français assure toutefois ne pas avoir d'éléments tangibles à sa disposition sur le sujet. "Aucune idée. Je ne réfléchis pas trop et je laisse des gens travailler pour moi ce week-end. […] L'objectif est la Honda pour le moment, sauf si vous en savez plus que moi", répond-il aux journalistes ce samedi. "S'il y a du contact Avintia, ça veut dire qu'Álex Márquez monte en catégorie, c'est logique, c'est qu'il n'y a plus de place. Et je ne sais pas s'il monte en catégorie, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Vous en savez sûrement plus que moi car je suis concentré sur la piste, c'est tout !"

"Mais, d'après moi, ce serait une erreur d'aller là-bas, il vaudrait mieux repasser en Moto2", répète-t-il. "Il faut un team équilibré qui te donne la possibilité de performer tous les week-ends, et Avintia ce n'est pas ça. Je ne critique personne, mais je ne veux pas refaire la même erreur qu'il y a deux ans en signant chez KTM." Assurément échaudé par l'expérience malheureuse qu'il a connue avec le constructeur autrichien, le double Champion du monde Moto2 ne veut pas se laisser aller à un choix uniquement basé sur le prestige de la catégorie reine : "Si c'est pour déprimer de nouveau en tant que pilote... Il vaut mieux reprendre du plaisir et gagner moins d'argent ! Tant que je peux payer ma maison, c'est l'important."

"Si on me dit 'prends la Ducati de Rabat', je dis non"

À la veille de la dernière course de la saison, les esprits se tournent aussi vers le test qui aura lieu mardi et mercredi, sur cette même piste de Valence, et qui donnera le coup d'envoi officiel de la préparation de 2020. Johann Zarco accepterait-il d'y piloter une Ducati si l'occasion se présentait ? Pas à tout prix… "Je pense que oui. Mais si on me dit : 'Prends la Ducati de Rabat et vas-y', je dis non. Je reste à la maison et je me prépare pour le Moto2. Il faut continuer de prendre des risques, c'est ça la compétition."

Zarco le répète toutefois, il n'a pour le moment aucune certitude et veut encore tenter de faire ses preuves pour obtenir le guidon à pourvoir chez Honda. "Je suis vraiment concentré sur ce que j'ai à l'heure actuelle, sur ce que j'ai à faire le jour-même pour faire du bon travail sur la moto. J'ai des gens autour de moi qui peuvent essayer de préparer l'avenir. Mais ça n'est pas tellement entre mes mains, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, des choses à prendre en considération pour obtenir la place de Jorge ou pour être avec Honda", concède-t-il.

Lire aussi : Zarco et Lorenzo, des situations différentes selon leurs teams managers

"J'essaye de faire le meilleur travail", poursuit le #5, qui ne cache pas sa déception après sa qualification aujourd'hui à la 13e place. "Peut-être que si j'étais dans le top 3 ce serait plus facile pour Honda de prendre une décision. Je n'y suis pas encore. Ce que je ressens c'est que plus je peux en faire, mieux je pourrai faire." Et lorsqu'il lui est demandé s'il pense objectivement mériter le guidon, Zarco poursuit avec la même franchise. "Si j'étais dans le top 5, oui. Je pense que la moto peut le faire", pointe-t-il. "Pour moi, P13 n'est pas une position que veut Honda, mais j'espère qu'ils comprennent aussi pourquoi c'est difficile à obtenir."

Épaulé par Claude Michy, promoteur du GP de France − "Il m'aide beaucoup, j'ai confiance en lui parce qu'il connait très bien ce dont j'ai besoin" − , Johann Zarco a aussi la sympathie de Carmelo Ezpeleta. "Je vais parfois le voir. Je l'ai appelé pour lui expliquer ma situation quand j'ai quitté KTM et il l'a respectée. Je lui ai dit que je jouais le jeu jusqu'au bout. Je joue le jeu pour tenter d'obtenir la moto de Jorge et l'opportunité semble possible, alors on verra. Oui, il veut me voir [en MotoGP], mais ça n'est pas entre mes mains. Le meilleur travail que je peux faire c'est être rapide en piste", conclut le pilote français.

Avec Michaël Duforest