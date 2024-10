Zarco encore bien placé : "Presque des top résultats"

Au lendemain d'un sprint marqué par plusieurs erreurs, Johann Zarco a pu confirmer les progrès de Honda en course principale à Motegi. Malgré un week-end mal embarqué, le Français a décroché son deuxième meilleur résultat de la saison, une 11e place dans la foulée de la neuvième obtenue en Indonésie il y a une semaine.

"Je suis content de la 11e place", a déclaré Zarco. "C'est un bon objectif pour nous et de bons points. Ce qu'il y a de bien sur cette course, c'est que je n'ai pas fait de faute, donc j'ai pu tirer avantage des erreurs des autres dans les premiers tours."

Zarco a en effet gagné quatre positions dans les premiers virages, en passant de la 17e à la 13e place. Il a ensuite profité de la chute de Pedro Acosta mais a été doublé par Fabio Di Giannantonio et n'a pas pu le suivre dans sa remontée. Zarco a alors passé l'essentiel de sa course dans le sillage de Fabio Quartararo, sans avoir la capacité de le doubler.

"Derrière Fabio, je me sentais assez bien. J'ai fait pratiquement toute ma course derrière Fabio mais je n'arrivais pas à aller plus vite parce que la pression de mon pneu avant était un peu haute, ce qui empêche de ralentir la moto."

"[Il n'y avait] pas moyen de rester proche de lui et de le doubler, on a vraiment deux styles différents", a précisé Zarco. "Ce qui est dur, c'est que pour maintenir le rythme derrière lui, il fallait que j'attaque, et mon pneu montait en pression."

Fabio Quartararo devant Johann Zarco. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"À un moment, quand il atteint une certaine pression, tu n'arrives plus à ralentir sur les freinages et tu es en difficulté, tu sens que tu ne peux pas faire plus, et ça devient un peu fatiguant. Du coup, j'étais content de la position, j'ai vu qu'on allait remonter sur Miller et Aleix [Espargaro], parce que je sais qu'en pneus usés, on était mieux qu'eux."

"C'est ce qu'il s'est passé à la fin. Mais il y a toujours ce même défaut à un moment sur une certaine phase d'accélération, où je perds des mètres. Après, ici, le pneu s'est beaucoup consumé, donc j'essayais de redresser beaucoup plus et de quand même avoir de la traction. Cela m'a permis de contrôler, mais ça m'a bien bouffé les avant-bras."

Zarco a gagné une place de plus avec la chute de Maverick Viñales, et une dernière juste avant la ligne d'arrivée, quand Quartararo est tombé en panne d'essence : "J'ai été chanceux à la fin. J'étais très proche de lui sur le dernier virage en me disant 'je vais peut-être avoir une meilleure accélération que lui, ou il va patiner ou quoi', parce que parfois, quand on cherche à tellement mieux sortir, on peut faire une petite erreur. Et en fait il n'avait plus d'essence. Et là, j'ai failli le percuter mais j'ai gagné une place."

Zarco s'est donc dit "bien content" des cinq points pris ce dimanche, ce à quoi Honda pouvait difficilement prétendre il y a seulement quelques semaines : "Ça reste, on va dire, presque des top résultats par rapport à ceux qu'on avait avant. Se bagarrer avec d'autres motos, c'était bien aussi."

Johann Zarco a été dans la lutte avec plusieurs pilotes Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Mais s'il a pu défendre ses chances, Zarco a également constaté les limites que conserve sa moto derrière les autres machines, notamment pour doubler ses adversaires : "J'ai gardé cette possibilité de freiner très tard, tant qu'on est droit. Mais je n'arrive pas à faire comme Acosta, à tenter un dépassement, parce que je sais que je vais me ralentir sur les derniers mètres en penchant la moto. Ça, je ne l'ai pas."

"Je l'avais beaucoup plus à Mandalika, mais ce n'étaient pas les mêmes pneus, pas les mêmes carcasses, je pense que ça joue beaucoup. Ça nous fait des infos, mais voilà, j'aurais voulu avoir mieux entre hier et aujourd'hui là-dessus. On a essayé des choses, mais ça n'a pas aidé."

Avec Léna Buffa et Luca Bartolomeo