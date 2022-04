Une bonne stratégie et une pole surprise pour Zarco

Charger le lecteur audio

Le team Pramac avait déjà obtenu deux des quatre premières pole positions mises en jeu cette saison, mais après Jorge Martín c'est cette fois avec Johann Zarco que l'équipe italienne a poursuivi sa série. Le Français a réussi à décrocher le meilleur temps de qualifications très mouvementées au Portugal, s'offrant ce qui est à titre personnel une première pole depuis le Grand Prix d'Allemagne de l'an dernier. Et pour que la domination de Pramac dans cet exercice soit plus nette encore, cela le place en deuxième position du BMW Award derrière son coéquipier.

Cinquième vendredi, Zarco comptait parmi les nombreux pilotes partis à la faute alors que le week-end avait débuté sous la pluie. Il a réussi à se maintenir ce matin dans le top 10 synonyme d'accession directe à la phase finale des qualifications, et bien lui en a pris. Car avec l'arrêt de la pluie dans l'après-midi, les conditions se sont révélées mixtes et en constante évolution pour la Q1 et la Q2, mais plus complexes à gérer pour le premier groupe.

Les 15 pilotes qui ont participé à la Q1 n'ont eu de cesse d'hésiter entre les pneus slicks et les pneus pluie, et cela a valu à certains des résultats décevants, notamment Álex Rins qui ne partira que 23e ou encore Jorge Martín, spécialiste de la pole mais passé à un cheveu de l'accès à la Q2. Pour d'autres, les conséquences ont été plus lourdes encore puisque plusieurs grosses chutes ont été observées : Enea Bastianini et Raúl Fernández sont examinés au circuit, et Pecco Bagnaia a même été transféré à l'hôpital pour des examens complémentaires en dépit de premiers résultats rassurants.

Il n'a fallu que quelques minutes de plus pour que les conditions soient bien plus stables à l'heure de la Q2. Un vrai soulagement pour les 12 pilotes qui y ont pris part, et notamment Johann Zarco, pour qui la stratégie était dès lors très claire : il fallait chausser les slicks et ne réaliser qu'un seul run pour les mener à leur fenêtre d'exploitation idéale.

"C'était piégeux cet après-midi avec les traces d'humidité. Les EL4 étaient clairement en pneus pluie", soufflait le pilote tricolore dans le Parc Fermé à l'heure de commenter sa pole position. "Je suis content d'avoir été directement en Q2", a-t-il admis au micro de Canal+, "parce qu'on a vu que c'était beaucoup plus dur nerveusement en Q1, avec cette hésitation entre pneus pluie et pneus slicks, et les slicks qui n'ont payé qu'à la fin, sur les dernières minutes."

"J'ai pu bien analyser la Q1, et ensuite, pour ma qualif, la meilleure stratégie était de rester en piste, de faire les 15 minutes d'affilée avec les mêmes pneus pour prendre confiance avec la piste. Dans mon dernier tour, ça a bien marché pour moi", se félicite-t-il. "Il fallait rester en piste et de gagner cette confiance, car la piste s'améliorait à chaque tour. J'ai essayé de respirer dans mon avant-dernier tour ; il y a aussi eu la chute de Pol, alors les drapeaux jaunes. Et ensuite j'ai attaqué dans le dernier tour."

Cela a en effet parfaitement bien fonctionné, et un brin de chance s'en est même mêlée lorsque les drapeaux jaunes ont été exposés en toute fin de séance après la chute de Pol Espargaró, coûtant leur meilleur temps à Fabio Quartararo et Marc Márquez, tandis que le pilote Pramac arrivait sur les lieux avec un léger décalage, parfaitement dans les temps pour aller au bout de son attaque. À la clé, un chrono de 1'42"003 que personne n'allait réussir à battre.

"Je ne m'attendais pas à obtenir la pole en pneus slicks dans des conditions piégeuses. Habituellement, quand je suis en pneus pluie et que ça sèche je me sens à l'aise et j'arrive à prendre un avantage, mais quand il faut monter les slicks et reste des traces d'humidité, je ne suis pas très rapide."

"J'avais peur sur les flaques, parce qu'on voit que les différentes motos ne fonctionnent pas de la même manière, mais ça l'a bien, bien fait. Trop, trop content, franchement je ne m'y attendais pas autant ! Ça fait plaisir", a conclu Johann Zarco tout sourire après cette septième pole à son palmarès MotoGP. Depuis la précédente, au Sachsenring en juin dernier, il n'avait retrouvé la première ligne qu'une fois, le mois dernier en Indonésie. "[Il faut] profiter de cette pole, parce que je ne m'y attendais pas et c'est encore meilleur !"

Avec Vincent Lalanne-Sicaud