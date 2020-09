Zarco veut mieux se qualifier pour exploiter la Ducati en course

Après ses deux premières courses avec Ducati, Johann Zarco a déjà tiré des enseignements sur le pilotage de la Desmosedici GP19 qui lui est confiée. Une course solide lors du Grand Prix d'Andalousie lui a permis d'intégrer le top 10, mais il se veut surtout rassuré de voir que les données ne le placent pas loin du groupe de tête. S'il admet qu'il a encore du travail pour être régulièrement mieux placé, il espère pouvoir profiter des caractéristiques du circuit de Brno ce week-end.

"J'ai de bons souvenirs à Brno, il y a eu une belle victoire en Moto2 en 2015, des bagarres pour la victoire en 125, et puis en MotoGP [il y a eu] des choses intéressantes, mais de meilleurs résultats en Moto2", se remémore le Français. "L'an dernier il y avait la première ligne [avec KTM] qui était bonne à prendre, ça fait des bons souvenirs. L'analyse à la maison une semaine après le Grand Prix d'Espagne, c'est que plus on peut analyser avec l'équipe, plus on se rend compte qu'il ne manque pas grand-chose pour être avec le bon groupe et jouer avec les top pilotes."

"Ce n'est pas grand-chose mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à prendre. C'est un certain déclic en tant que pilote, il faut avoir de la confiance, mais ça va venir. Je suis plutôt motivé et pressé d'aller en piste parce que Brno c'est complètement différent de Jerez, on aura l'avantage de la moto, la largeur et les grandes lignes droites pour placer la puissance. Il y a toutes les analyses de Ducati et les datas des années précédentes, j'ai souvenir en 2018 d'une course très solide de Dovizioso et de Lorenzo, que j'aime bien prendre en exemple."

Depuis les deux courses de Jerez, Zarco s'est entraîné en dépit de la chaleur mais s'est tenu à de l'exercice classique : "Rien de spécifique, il y a eu du vélo et beaucoup de chaleur, c'était sympa de faire une belle sortie en vélo mais on a souffert de la chaleur, il fallait s'arrêter souvent boire. La course à pied permet d'avoir une bonne dépense en moins d'une heure, mais rien de spécifique. Et j'ai sabré un mathusalem, une belle bouteille de six litres parce qu'on a fêté mon anniversaire avec la main droite, pour la main de la poignée de gaz", plaisante-t-il.

Sa performance satisfaisante en course à Jerez lors de la seconde manche de la saison l'a satisfait, mais Zarco sait qu'il aurait pu faire encore mieux en se qualifiant plus haut sur la grille. Il fait aujourd'hui de la performance sur un tour sa priorité, avec comme objectif principal l'accession à la Q2 et un départ depuis les trois premières lignes de la grille, de manière à pouvoir rouler dans le groupe de tête, au niveau des Ducati officielles et des pilotes Pramac. Il prend pour exemple Francesco Bagnaia, qui a réussi à débloquer de la performance avec la GP20, et juge qu'il peut lui aussi réussir à progresser malgré les limites de la moto.

"A priori oui, mais confirmer le top 10 c'est une bonne chose, car j'ai profité de plusieurs abandons. Ça veut dire que la course était difficile s'il y a eu des chutes et des erreurs, mais le but est déjà une meilleure qualification. J'ai un peu plus de temps d'adaptation que prévu avec la moto et aller en Q2 est un peu compliqué. Mais là il faut y être, et après j'ai plus de chances de partir dans les neuf premiers, dans les trois premières lignes, celles-là sont vraiment efficaces pour prendre un meilleur rythme sur les cinq premiers tours, être dans le bon groupe et partir avec eux. Il va peut-être y avoir un déclic dès demain, c’est tout le bien que je puisse me souhaiter."

"Pour être raisonnable, je ne peux pas dire 'je vise le top 5 parce que j'ai fait neuvième à Jerez', ce serait déplacé par rapport à ce que je vise. Mais si c'est prenable il ne faut pas laisser passer. L'objectif est de battre les autres Ducati pour mériter sa place pour l'an prochain. Ça fait partie des objectifs, mais on voit que les autres commencent à être habitués à la moto, à bien la gérer. Bagnaia fait une course fantastique à Jerez, malheureusement il a un pépin mécanique, mais à Jerez il était sacrément en forme, il a fait un gros step d'une course à l'autre, donc c'est le signe qu'il y a des choses que le pilote peut mieux faire."