S'estimant "chanceux", Zarco a profité d'un "beau" podium

C'est un Johann Zarco surpris, encore quelque peu frustré par sa course, qui est arrivé dans le parc fermé afin de monter sur un podium dont il ne parvenait pas à se rapprocher en course. Qualifié en quatrième position, le Français était parvenu à maintenir sa place jusque dans les derniers tours et tentait de rattraper les pilotes devant lui, en vain jusqu'au moment de l'entrée dans le dernier tour.

"Je me suis dit 'essaye de contrôler au mieux ton pneu arrière et tu vas prendre l'avantage, tu es le seul avec le pneu dur, ça peut marcher' mais je n'ai pas eu l'avantage du pneu donc sur la fin j'ai commencé à être un peu frustré et c'est ça qui m'a un peu fatigué. Je n'aurais peut-être certainement pas fait mieux avec le medium arrière mais je n'ai pas eu l'avantage que je souhaitais et les autres ont réussi à être beaucoup plus forts, surtout sur les accélérations. À la fin, j'avais les boules de ne pas pouvoir tenir et jouer le podium", a-t-il déclaré au micro de Canal +. "Heureusement, Aleix a fait cette erreur."

En effet, Aleix Espargaró, alors deuxième, a ralenti en pensant avoir passé le drapeau à damier, permettant alors à ses poursuivants de gagner chacun une place. Une erreur inespérée pour le Français qui, bien que déstabilisé, est passé troisième.

"J'avais bien vu que c'était le dernier tour, je me disais même que Martín allait essayer de rattraper Aleix, qu’ils allaient s'attaquer, peut-être faire des erreurs. On espère tout à ce moment-là. Quand je l’ai vu baisser la tête, j’ai pensé à un problème technique mais comme il est resté un peu au milieu de la piste j'ai eu un peu peur, je ne savais pas trop quoi faire. Je ne l'ai pas doublé rapidement, j'ai eu presque peur de le percuter, c'était bizarre mais je l'ai vu ensuite lever les mains et regarder le public. J'ai levé la tête et j'ai vu Martín toujours à fond donc j'ai eu un petit doute quand même, mais dans le doute j'ai continué à attaquer en me disant qu’au pire je tomberais sur Fabio [Quartararo] en train de célébrer sa victoire [rires]", a-t-il ajouté.

Johann Zarco

Zarco a donc rejoint son compatriote ainsi que son coéquipier Jorge Martín sur le podium, dont l'ambiance lui a vite fait oublier ses soucis de pneumatiques : "Je suis un peu chanceux, j'ai eu un beau cadeau à la fin de la course. [...] Je fais le podium, c'est beau. Je suis fatigué parce que j'ai terminé la course un peu frustré de ne pas être fort en fin de course, mais une fois que ça a été passé, il y a eu l'énergie du podium. C'était beau, tous ces Français, on a chanté la Marseillaise, c'est une grosse ambiance, il fait très chaud. Vivre le moment comme ça à fond, c'est quelque chose d'unique."

Néanmoins, le #5 garde à l'esprit qu'il n'avait en principe pas le rythme pour jouer le podium, et que Martín avait un avantage sur lui dans la ligne droite. "On n'a pas l'avantage que j'avais l'an dernier, et quand je dis que je perds du temps à l'accélération, j'en perds vraiment. C'est ça qui rend la course un peu difficile. Si tout s’était bien passé, ça aurait été une situation inverse avec le pneu mais je n'ai pas eu cet avantage et dès qu'on perd sur ces phases-là, les motos sont tellement puissantes que les écarts se voient vraiment à l'œil", a-t-il expliqué.

Il lui faut désormais continuer à travailler avec son équipe, avec laquelle il semble assuré à 99% de continuer en 2023 aux dires du directeur sportif de Ducati, afin de viser d'autres podiums et enfin sa première victoire : "Tant que j'arrive à construire une base solide et à la faire évoluer en termes techniques et plein d'autres choses, il y aura le moment où je serai sur mon nuage et ça devrait payer."

Toutefois, grâce à sa régularité et à ses trois podiums, Zarco occupe désormais la quatrième place du championnat, à 56 points de Quartararo, et est même passé devant Pecco Bagnaia.