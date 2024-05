Zarco : "C'est chiant, on ne peut pas suivre, on fait des erreurs..."

Johann Zarco a connu trois chutes en trois séances ou course ce samedi à Barcelone, payant les limites de sa Honda. Le Français a été le meilleur représentant de la marque en qualifications mais à une très lointaine 18e position. Lors du sprint, il est remonté au 16e rang cependant il a fait une petite erreur au virage 11 et Álex Márquez n'a pas pu l'éviter, ce qui a l'a fait tomber.

"Álex est passé dans le box, on s'est un peu expliqués", a déclaré Zarco sur Canal+. "Au moment où je suis rentré dans ce virage, je n'étais pas en train de tomber. J'ai un poil glissé, c'est pour ça qu'on a vu mon pied s'écarter un peu du cale-pied, j'étais en train de tourner. Lui, il a presque voulu me doubler dans le [virage] 10, il s'est dit 'Je vais attendre la ligne droite' et il a été surpris."

"La petite glisse que j'ai faite l'a peut-être fait un poil ralentir, du coup il m'est rentré dedans. Au moment où j'étais dans le virage, ça fait un effet où on nous pousse de l'arrière, on ne peut plus contrôler la moto parce qu'il y a un truc qui nous pousse, et je chute."

Au moment de sa chute, Zarco venait d'entrer dans un rythme qui semblait lui convenir, au contact de Takaaki Nakagami : "Un départ correct, j'ai réussi à gagner des places. Je me suis retrouvé avec Fabio [Quartararo], il y avait même [Franco] Morbidelli. Je me suis dit 'Ce sont des bons gars qui arrivent à avoir du rythme, ils auront un peu plus de rythme que moi' donc je me suis mis derrière. Je n'ai pas pu les suivre. En cherchant à les suivre, je me suis écarté dans le [virage] 7, avec des vibrations."

"J'ai essayé de reprendre mes esprits, j'ai aussi glissé dans l'avant-dernier virage, là c'est Nakagami qui m'a dépassé, et j'ai essayé de contrôler. Nakagami gérait plutôt bien son grip, il arrivait à être peut-être un petit dixième de mieux. Je faisais en sorte de rester derrière lui et malheureusement, j'ai chuté."

Cette course a une nouvelle fois illustré les difficultés de la Honda : "C'est chiant, parce qu'on sent qu'on est prêts à partir et on ne peut pas suivre parce qu'en cherchant à suivre, on fait des erreurs... Voilà, je donne les infos, on a une moto un peu différente des autres pour continuer à avancer et on verra."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Un manque de turning et des nouveautés différentes selon les motos

Face aux journalistes Zarco s'est dit "frustré", voyant des faiblesses en cascade sur sa moto : "On voit que selon moi, il manque énormément de turning. On manque de grip, on manque d'accélération, mais ça vient du turning qui manque. On le sait. On essaie vraiment de jouer sur la moto pour trouver une direction, même avec la position, parfois ça aide à mieux voir mais pour le moment, aujourd'hui je n'ai pas eu les progrès que j'attendais."

"Il y a eu des progrès dans le time attack. Les qualifications ont été bonnes, 1"38"9 c'est assez correct, mais le rythme, avec le pneu tendre à l'arrière, était un peu trop lent pour moi."

Depuis le début du week-end, Johann Zarco roule pourtant avec un nouvel ensemble aérodynamique qui apporte certains progrès, notamment pour rendre la moto moins physique, cependant le bénéfice est moins net que lors du test effectué au Mugello la semaine dernière.

"Cela fait beaucoup moins forcer sur la moto, on a moins mal aux bras parce que la moto est plus facile à piloter, on a beaucoup plus de contrôle au freinage. Je m'attendais à un peu plus de turning, mais je ne sens pas que c'est beaucoup mieux sur cette piste. Peut-être qu'on ne peut pas le sentir parce qu'il n'y a pas une aussi bonne adhérence que sur les autres pistes. C'est une confirmation des bonnes sensations du Mugello. On va dans la même direction mais je pense que ça fait moins de différence en raison du tracé."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dans l'équipe officielle, les pilotes sont partis dans une autre direction pour mettre à Honda de recueillir des données, l'objectif étant d'associer l'ensemble des nouveautés à moyen terme, ce qui explique pourquoi Zarco n'a pas exactement la même machine.

"Je ne peux pas entrer dans les détails techniques mais on travaille vraiment sur deux motos différentes. C'est une stratégie pour assembler les choses ensuite, mais on n'a pas le temps d'utiliser deux choses à la fois. C'est un choix d'avoir pris l'aérodynamique parce que ça marquait un changement pour moi. Ils voulaient prendre une stratégie différente mais dans l'idéal, il faudra associer ces deux choses dans un futur proche."

Le pilote LCR conserve l'optimisme affiché depuis le début de l'année et pense que la course principale pourrait un peu plus tourner en sa faveur puisque les pilotes devraient utiliser un pneu plus dur à l'arrière, avec lequel il sera plus à son aise.

"Demain, avec le pneu medium, j'espère que par rapport au groupe avec lequel je me bagarre, ça leur donnera un peu moins d'avantage et que je pourrai faire la différence. Quand les autres pilotes sont à peu près bien, ils gèrent toujours une bonne adhérence sur l'angle et c'est ce que permet de faire le pneu soft. Je suis plutôt du genre à attendre et à bien repartir. Le pneu medium peut permettre ça, donc j'espère pouvoir jouer un peu ma carte pour quelques points demain, ça serait plutôt cool."