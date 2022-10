Zarco : "Presque un choc" de rédécouvrir Phillip Island

Charger le lecteur audio

Johann Zarco aurait difficilement pu espérer une meilleure entame de week-end à Phillip Island. Le Français a été le plus rapide au cours de chacune des deux séances disputées ce vendredi, en signant à chaque fois son meilleur chrono dans les derniers instants. Dans les conditions délicates, avec un circuit partiellement humide dans la matinée, mais aussi des conditions très fraîches et un vent puissant tout au long de la journée, il a pourtant dû prendre ses marques pas à pas.

"J'étais content de bien finir [en EL1] mais clairement, je n'ai pas enchaîné beaucoup de tours, j'ai juste fait quelques tours rapides", a précisé Zarco. "C'était bien pour prendre des repères et trouver la confiance en piste."

"Dans l'après-midi, on a bien travaillé avec l'équipe. J'étais plutôt content parce qu'on a progressé, dans le sens où j'ai pu enchaîner plus de tours et j'ai pu un peu penser au rythme de course. C'était positif et je l'ai confirmé dans le time attack avec un tendre à l'arrière, qui était encore plus positif. C'est bien pour une première journée."

Entre ces conditions de piste difficiles à appréhender et un tracé très exigeant, Johann Zarco a été pris par surprise en début de journée. Le MotoGP n'avait plus fait escale à Phillip Island depuis 2019 et il avait presque oublié les difficultés posées par ce circuit.

"C'était dur ce matin avec la trajectoire humide. Il fallait s'adapter et en même temps il fallait être rapide. Il faisait frais, il y avait énormément de vent, et je pense que beaucoup de pilotes avaient oublié à quel point cette piste a des vitesses de passage en courbe rapides ! C'était presque un choc d'être en piste au début."

"Il y avait encore beaucoup de vent dans l'après-midi mais avec plus de température en piste, c'était un peu mieux pour contrôler la moto", a ajouté le pilote Pramac.

Michelin a apporté une gamme de slicks tous asymétriques, plus tendres sur le côté droit. Zarco estime qu'il serait "impossible" de rouler avec une gomme de même nature sur les deux flancs sur un circuit où il est très difficile de trouver le bon rythme.

"Je le redis : c'est une piste incroyable et c'est incroyable d'être rapide ici. C'est bien quand on peut le faire mais si on souffre un peu, ça peut être un cauchemar. Je suis content d'être du bon côté pour le moment."