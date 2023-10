Johann Zarco trahi par son holeshot device à Mandalika

Le week-end indonésien de Johann Zarco ne restera pas dans les annales. Hors des points en course sprint après une qualification décevante samedi, au sol au 14e des 23 tours de course dimanche, le Français repart sans points de Mandalika et voit Maverick Viñales lui ravir une position au championnat du monde des pilotes, dont il occupe désormais le septième rang.

Seul pilote du top 10 du général à faire chou blanc en Indonésie, le pilote Français n'aura pas pu apporter une once de consolation à son équipe Pramac, dont le week-end avait pourtant pris une magnifique tournure avec la victoire au sprint de Jorge Martín et sa prise de commandes au championnat pilotes, devant Pecco Bagnaia. La chute de Martín, depuis la tête d'un Grand Prix dont il contrôlait la cadence, puis de Zarco, dans le même virage, laisse bien entendu tout le monde avec un sentiment de gâchis au sein de la structure satellite Ducati.

Un problème avec le holeshot device au départ

C'est une avarie mécanique liée au holeshot device qui a cette fois eu raison des espoirs de bien figurer en termes de rythme, avant la chute, révèle Zarco au micro de Canal+. "Mon système pour abaisser la moto est resté en bas", décrit-il ainsi. "Je l'ai senti au troisième virage : au début, j'ai pensé que je ne l'avais peut-être pas désactivé et puis j'ai attendu le virage 10 pour le faire. Je vois que je freine bien et en fait, je sors du virage 10 et la moto reste basse. Je revérifie bien et je vois que ma petite commande fonctionne bien, c'est juste que le système, mécaniquement, est resté en bas. Du coup, pas possible de piloter à la bonne vitesse..."

Après avoir "essayé de prendre un peu la mesure", pour voir s'il pouvait rouler et si le blocage du système "n'était pas dangereux et [créait] un autre problème mécanique", Zarco a estimé que les risques de chute à haute vitesse n'étaient pas accentués. "J'ai vu que c'était roulable. Du coup, je me suis dit : 'Bon, c'est course perdue, mais finis au moins parce que les conditions sont très compliquées, il va y avoir des chutes'. Et en effet, il y a eu un paquet de chutes !"

Parmi lesquelles celle de Zarco, qui poussait alors pour reprendre un Franco Morbidelli qui lui apparaissait en difficulté sur la Yamaha d'usine. "J'essaie de me challenger avec lui et je chute", commente simplement le Français.

"Un enchaînement de pas de chance"

La série de mauvais résultats se poursuit donc pour Zarco, qui ne manque pas d'énumérer la variété de situations l'ayant amené à ce point.

"Un enchaînement de ‘pas de chance' avec le Japon où je prends la rivière d'eau qui coule, il y a le drapeau rouge, je ramène la moto, [et] où on ne me compte même pas mes 10 points. Là, je n'étais pas à l'aise ce week-end, mais je commence à avoir la vitesse en course sprint hier et ce matin [au warm-up], bonne vitesse. C'est pour ça que je me suis dit pour la course ‘je vais remonter progressivement', je m'étais même mis Pecco [Bagnaia] en objectif, et ça aurait été un bon objectif finalement. Mais non, ça n'a pas voulu [tourner] comme ça, du coup un peu les boules. Mais bon, je suis en bonne santé, [j'ai] juste les boules. L'envie, ce n'est pas ce qui manque, maintenant il faut quand même mettre tout bout à bout et avoir de la réussite..."

