Chute rassurante pour Zarco : "Un bon crash test pour mon genou !"

Johann Zarco a vécu un vendredi animé au Red Bull Ring. Le Français a passé une grande partie de la journée dans le top 10 avant que ses Essais prennent un mauvais tournant, à cause d'une chute puis d'un passage hors piste au virage 4. Ces erreurs ont fini par le faire sortir des places offrant la qualification directe en Q2.

Depuis son retour à la compétition, il y a trois semaines, Zarco avait connu une chute en course à Misano, sans gravité puisqu'il a glissé sur l'asphalte, mais celle de vendredi était différente puisqu'il s'est retourné dans les graviers et s'est inquiété pour son genou gauche, toujours faible quatre mois après sa blessure. Plus de peur que de mal pour le Français, qui a préféré voir la séquence sous un angle positif.

"C'était un bon crash test pour mon genou !", a estimé le pilote LCR. "Je me suis retourné plusieurs fois dans les graviers et j'avais un peu peur pour mon genou. C'est le genre de mouvements qui peuvent faire un peu mal. Heureusement, il n'y a pas de dégât donc c'était positif mais j'ai eu un peu peur."

De nombreux pilotes ont été piégés au virage 4 dans l'après-midi. Zarco juge cette courbe particulièrement difficile à appréhender : "Il faut que vous essayiez ce virage ! La pente est extrême et on sent qu'on peut peut-être gagner un peu de temps dans la décélération. Je n'ai pas essayé de freiner beaucoup plus tard, mais j'ai essayé de gagner un peu de vitesse en entrée, et c'était souvent trop."

Zarco croit encore à la Q2

Johann Zarco vise encore la Q2 à Misano. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Si les deux erreurs de Zarco n'ont pas eu de conséquences physiques, elles ont fait dérailler sa journée. La Q2 qui lui tendait les bras s'est éloignée et il a dû se contenter de la 12e place, à 0"048 du top 10. Il reconnaît avoir été un peu trop tendu dans le money time, en fin de séance.

"Dans le dernier time attack, j'ai amélioré et j'avais la vitesse pour entrer en Q2, mais je n'étais pas assez relâché sur la moto pour continuer à améliorer mon chrono. J'étais juste un peu tendu dans le dernier secteur, j'ai perdu un peu de temps, et j'ai manqué la Q2."

Deux places en Q2 seront remises en jeu samedi matin et Zarco estime avoir les moyens d'en décrocher une en qualifications : "Je pense que la vitesse est assez bonne ce week-end. Je vais continuer à travailler sur ces sensations demain, essayer d'être concentré sur l'essentiel pour faire le travail aussi proprement que possible."

"Si je peux avoir cette amélioration par moi-même, avec l'équipe, je pense que je pourrai avoir de bonnes qualifications, entrer en Q2 et préparer la course."