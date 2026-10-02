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Zarco tombe mais se relève : "Je n'ai vraiment pas peur de la chute"

Johann Zarco a connu une grosse chute ce vendredi au GP du Japon. Le Français rassure, évoquant un simple hématome et assurant surtout n'avoir aucune appréhension depuis sa blessure.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Johann Zarco a suscité une petite inquiétude en chutant à la fin des Essais à Motegi. Le Français est tombé lourdement sur le côté droit et il est resté prostré quelques instants dans le bac à graviers, avant de se relever. Plus de peur que de mal : cette chute est certes sa plus grosse qu'il ait connue depuis sa blessure au mois de mai, mais il n'est pas tombé sur son genou gauche, encore fragile.

"Je me sens bien après la chute", a rassuré Zarco. "Ma dernière chute était plus une glisse avec de la vitesse, en étant déjà incliné, donc j'étais très proche du sol."

 

"Cette fois, je suis vraiment tombé de haut parce que mon arrière s'est bloqué en rétrogradant, ça a commencé à secouer et il y a eu un gros choc contre le sol. J'avais mal à la hanche, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à me relever. C'est juste un hématome et je vais repartir demain."

Le genou de Johann Zarco est encore fragile et il ne peut pas pratiquer des sports qui imposent de gros appuis. Il a par ailleurs confirmé jeudi qu'une opération sera probablement nécessaire à la fin de sa carrière. Mais il roule l'esprit libéré et ne craint pas la chute, ni de se faire mal au genou.

"Je ne pense pas à ça", a-t-il assuré. "Quand je me changeais après la chute, je me disais que j'étais assez content d'avoir cet esprit combattant. J'ai la confiance pour attaquer, je fais une erreur... Je n'ai vraiment pas peur de la chute."

Johann Zarco n'a aucune appréhension sur sa moto.

Johann Zarco n'a aucune appréhension sur sa moto.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Mais je suis tombé sur le côté droit, ce qui était mieux pour mon genou. Peut-être que si j'avais eu la même chose sur la gauche, ça aurait chauffé le genou. Ça ne m'aurait pas gêné mais ça aurait peut-être provoqué une douleur."

Une Q2 sauvée de justesse

Pour Zarco, la seule véritable inquiétude concernait son classement. Le pilote LCR était septième au moment où il est tombé, et il ne pouvait plus améliorer son chrono. Plusieurs pilotes sont passés devant lui mais il a pu conserver la dixième place pour quatre petits millièmes, aux dépens de Fermín Aldeguer.

"J'avais peur de perdre la Q2, donc je suis content d'être quand même en Q2 pour demain. J'aurais pu améliorer mon chrono deux fois, j'avais le potentiel d'assurer la Q2 avec un meilleur chrono, un petit 1'43, et je n'ai pas pu finir ce tour. Ce n'était pas frustrant, mais ça a fait monter la colère."

Zarco a été bien placé toute la journée et il sera le seul représentant de Honda directement qualifié en Q2, mais il juge nécessaire d'améliorer les réglages de sa moto : "On a un bon potentiel avec la moto, je suis assez impressionné, mais je sens qu'on peut améliorer des choses pour ouvrir une porte et faire de très bons chronos."

"J'espère trouver ça demain. Sinon, ça sera dur, parce que les autres progressent. On a une très bonne base mais il faut améliorer les réglages pour ouvrir une porte."

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