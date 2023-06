Zarco : "J'ai commencé à fatiguer à quatre tours de la fin"

Johann Zarco a livré une course solide pour aller chercher en Allemagne son troisième podium de suite dans les courses longues disputées lors des récents Grands Prix. Troisième au Mans, troisième au Mugello, il a pris à nouveau la médaille de bronze ce dimanche, derrière le duo Martín-Bagnaia, au-dessus du lot aujourd'hui.

Qualifié en quatrième position, Zarco espérait avoir la vitesse pour la victoire, mais après avoir perdu un peu de temps au départ, il n'a bouclé le premier tour qu'à la huitième place. Rapidement, cependant, il a réussi à remonter au classement en se débarrassant de Marco Bezzecchi et d'Aleix Espargaró, non sans quelques frictions.

"Je suis plutôt bien parti", raconte-t-il à Canal+. "Bezzecchi aussi est bien parti, je sais qu'il est très bon au freinage et il a réussi à bien s'imposer. Je ne pouvais pas le prendre au début. Ensuite, Aleix est arrivé très fort, parce qu'en partant avec le pneu soft il a vraiment tenté de faire un écart dès le premier tour. Je voyais que les autres n'arrivaient pas à bien utiliser ce grip à l'arrière, moi j'étais plutôt bien mais je n'ai pas réussi à bien trouver l'ouverture, alors que je sentais que ça n'allait pas vite sur le premier tour."

"Quand Aleix est arrivé et qu'il a un peu poussé tout le monde, il m'a un peu poussé dans la descente. Enfin, on s'est touché, et surtout au virage d'après, à la sortie, [où] Álex Márquez s'est un peu rapproché. Je ne le voyais pas et il m'a tapé dans la cuisse, j'ai comme une béquille. Même si je n'avais pas de place, il fallait que j'essaie, et du coup j'ai tenté de passer Bezzecchi par l'extérieur. Ça m'a permis de commencer à prendre du rythme."

Au cinquième tour, Johann Zarco a également passé Jack Miller, puis c'est Luca Marini qui a subi sa supériorité peu avant la mi-course. "Ensuite, j'ai fait au mieux pour aller devant le plus vite possible. Marini et Binder roulaient quand même assez vite. Quand Binder a passé Marini, j'ai pu passer", explique-t-il. "Derrière Binder, j'ai essayé de contrôler mon pneu arrière, parce qu'on sait qu'à un moment donné, ce pneu arrière chute de performance, du coup j'ai essayé de faire au mieux pour contrôler."

Une grosse chaleur dans le dernier tour

Pendant sept tours, le Français s'est maintenu à la quatrième place, se rapprochant progressivement de Binder. Et puis, le pilote KTM a fini par partir à la faute et il en a profité pour s'emparer de la troisième place et la confirmer par la suite, les deux hommes de tête étant déjà inatteignables à ce moment-là.

"Il a fait cette erreur, je me suis retrouvé troisième, et il a fallu gérer cet écart avec Bezzecchi sur la fin. C'était un peu difficile parce que j'ai commencé à fatiguer vraiment à quatre tours de la fin. La distance se contrôlait bien", ajoute Johann Zarco.

L'écart sur son poursuivant était fait, et cette avance n'aura pas été inutile sachant qu'il s'est fait une grosse chaleur à l'entrée dans le dernier tour quand sa roue avant s'est soudainement dérobée ! "J'ai failli tomber au premier virage : oh, ça m'a mis une petite montée de stress !" sourit-il. "Mais ça va, une belle troisième place. Le rythme des deux premiers sur la fin de course, je ne pouvais pas l'avoir aujourd'hui. Mais quand même, on fait chaque détail de mieux en mieux, et la performance est là depuis trois beaux week-ends."

C'est en effet le troisième dimanche de suite que Johann Zarco est sur le podium, des résultats auxquels s'ajoute une deuxième place décrochée précédemment en Argentine. Il quitte le Sachsenring à la quatrième place du championnat, à 51 points du leader, Pecco Bagnaia et désormais 35 points de son coéquipier Jorge Martín, auteur du doublé ce week-end.

