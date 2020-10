Zarco compte sur la confiance acquise pour la 2e course d'Aragón

Sa barbe de trois jours et son visage serein témoignent d'une courte pause reposante pour Johann Zarco entre les deux Grands Prix organisés dans la paisible région d'Alcañiz. Un peu de pétanque avec son frère et chiropracteur pour la détente, du running et des abdos pour que le corps reste dans le rythme, et le pilote Avintia est prêt à rattaquer dès demain.

Mentalement, l'objectif est clair : poursuivre sur la lancée du premier Grand Prix, sans repartir en arrière. "J'aimerais bien attaquer en ayant dès la fin des EL1 ce niveau de confiance et de pilotage que j'ai trouvé dans la course. Rien qu'avec ça, je pense que je peux être très compétitif", pressent Zarco, dixième à l'arrivée dimanche après une belle remontée depuis la 16e position sur la grille et une longue bagarre dans le second groupe du peloton.

Ses neuf secondes de retard sur le vainqueur témoignaient indirectement des difficultés rencontrées durant les deux premières journées de piste, et il estime que c'est sur ce point qu'avoir plus de facilités dès le début du week-end lui serait automatiquement bénéfique. "Ce n'est pas beaucoup. Mais tu perds déjà presque trois ou quatre secondes sur les deux premiers tours quand tu ne pars pas devant, d'où l'importance de la qualif", souligne-t-il, rappelant l'exemple de sa pole position de Brno : "Tu pars premier, et même si tu rates ton départ, tu es quatrième ou cinquième, dans le bon groupe, et ces trois ou quatre secondes que tu ne perds pas au début te servent au bout."

"Il faut donc déjà savoir mieux gérer les essais pour être mieux qualifié, parce que j'ai vraiment eu du mal le week-end dernier. Après, le rythme en course peut toujours progresser, parce que même si je n'étais pas mal, je n'ai pas eu le rythme de course qu'a eu Álex Márquez, qui a été très bon. Il faut donc chercher à progresser pour avoir plutôt ce style de rythme, plus sur un haut 48 qu'un petit 49. Ça se joue à trois ou quatre dixièmes, mais si on fait mieux tous les tours, ça fait une bonne différence à la fin."

"Il semble que l'on va avoir des températures un petit peu plus élevées ce week-end, ce sera peut-être utile le matin pour être plus en confiance sur la moto", poursuit le pilote français à la veille d'un Grand Prix dont les séances matinales seront retardées par rapport au programme classique. La pluie arrivée aujourd'hui devrait céder sa place à un beau soleil, avec un thermomètre moins glacial que le week-end dernier. Idéal, donc, pour exploiter les enseignements des intenses après-midis du premier Grand Prix.

"Je pense avoir beaucoup appris en course et l'analyse que l'on a menée avec l'équipe a été très intéressante", souligne le pilote, "alors à la fin des EL1 et pendant les EL2 j'aimerais avoir les mêmes sensations que celles que j'ai eues en course, car si je peux immédiatement partir avec ce niveau de pilotage je serai beaucoup plus compétitif pendant tout le week-end, et y compris pour la course dimanche. C'est ce que je peux espérer pour le moment."