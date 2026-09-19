Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Zarco efface sa tristesse avec son meilleur résultat depuis Barcelone

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Zarco efface sa tristesse avec son meilleur résultat depuis Barcelone

Márquez assure l'essentiel avec un objectif revu à la baisse en Autriche

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Márquez assure l'essentiel avec un objectif revu à la baisse en Autriche

Martín anticipait l'attaque de Márquez : "Je savais qu'il allait essayer"

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Martín anticipait l'attaque de Márquez : "Je savais qu'il allait essayer"

Acosta assume totalement sa faute : "J'ai merdé, c'est tout"

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Acosta assume totalement sa faute : "J'ai merdé, c'est tout"

Championnat - Jorge Martín repasse devant Marc Márquez !

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Championnat - Jorge Martín repasse devant Marc Márquez !

Acosta offre la victoire du sprint à Martín !

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Acosta offre la victoire du sprint à Martín !

Vettel serait ravi de voir Antonelli battre son record de précocité

Formule 1
Formule 1
Vettel serait ravi de voir Antonelli battre son record de précocité

Quand Maverick Viñales reviendra-t-il ? Le flou perdure

MotoGP
MotoGP
Quand Maverick Viñales reviendra-t-il ? Le flou perdure
Réactions
MotoGP GP d'Autriche

Zarco efface sa tristesse avec son meilleur résultat depuis Barcelone

Sa septième place à l'arrivée du sprint de Spielberg a de quoi réjouir Johann Zarco. Jamais si bien classé depuis son retour de blessure, il confirme ses bonnes sensations en Autriche.

Léna Buffa
Publié:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jack Miller, Pramac Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team, Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team, Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team, Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing, Alex Rins, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Pramac Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Johann Zarco, Team LCR Honda, Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team, Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team, Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
69

C'est un Johann Zarco très heureux qui termine la deuxième journée du GP d'Autriche avec trois points en poche. Le Français avance dans son week-end en gardant le cap. Vendredi, il a manqué de peu sa qualification directe en Q2, mais il a obtenu son ticket ce matin en signant le meilleur temps de la Q1, ex-æquo avec Pecco Bagnaia.

Il a ensuite décroché une place sur la quatrième ligne de la grille de départ, puis a parfaitement tenu son rang à l'extinction des feux dans la course sprint, cet après-midi.

Solide, le pilote LCR n'a rien lâché et, en fin d'épreuve, il est venu à bout de Brad Binder, puis il a profité de la chute de Pedro Acosta devant pour se hisser à une septième place qui le remplit de joie. Elle est synonyme de trois points, ce qui constitue son meilleur résultat depuis son accident de Barcelone.

"Je suis très content. Pour décrocher trois points au sprint, il faut tout faire à la perfection ! C'est déjà très bien et je suis vraiment ravi", se réjouit Johann Zarco. "J'ai confirmé aujourd'hui en course les bonnes sensations que j'avais hier. J'ai tout de suite été rapide sur ce circuit, donc je suis très content, et terminer à cinq secondes du vainqueur, c'est très positif aussi."

Lire aussi :

"J'étais triste hier de ne pas avoir atteint la Q2, mais je restais confiant de pouvoir y arriver aujourd'hui. Et je l'ai fait, donc je suis très heureux. Faire mieux que dixième en qualifs, c'était peut-être le plus difficile, parce qu'on ne sait toujours pas comment trouver les deux dixièmes qu'il reste à gagner."

"Mais dixième [sur la grille], c'est bien, et septième aujourd'hui, c'est même parfait. Et demain, j'espère que j'aurai des conditions similaires pour avoir les mêmes sensations."

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Logiquement, la donne changera dimanche puisqu'il faudra cette fois parcourir le double de tours, et c'est probablement avec un pneu arrière medium, que seuls trois pilotes ont utilisé aujourd'hui.

"Je pense que suis rapide avec le pneu arrière medium. La façon dont j'arrivais à extraire la performance du pneu soft après dix tours aujourd'hui me donne bon espoir pour demain", souligne Johann Zarco, qui se prend donc à nourrir de hautes ambitions.

"J'espère que demain, avec un pneu arrière medium, je pourrai même viser mieux. Je serais très content de faire septième, mais pourquoi pas ? Il y aura de la gestion demain, et avec la vitesse que j'ai, je pourrai peut-être penser à gérer ce pneu arrière et en tirer un avantage pendant la course. J'espère que ce sera le cas. Mais pour aujourd'hui, je suis très content."

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Márquez assure l'essentiel avec un objectif revu à la baisse en Autriche

Meilleurs commentaires
Plus de
Léna Buffa

Márquez assure l'essentiel avec un objectif revu à la baisse en Autriche

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Márquez assure l'essentiel avec un objectif revu à la baisse en Autriche

Acosta assume totalement sa faute : "J'ai merdé, c'est tout"

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Acosta assume totalement sa faute : "J'ai merdé, c'est tout"

Acosta offre la victoire du sprint à Martín !

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Acosta offre la victoire du sprint à Martín !
Plus de
Johann Zarco

Chute rassurante pour Zarco : "Un bon crash test pour mon genou !"

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Chute rassurante pour Zarco : "Un bon crash test pour mon genou !"

Zarco pense que le Red Bull Ring lui conviendra mieux que Misano

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Zarco pense que le Red Bull Ring lui conviendra mieux que Misano

La grille MotoGP affiche complet : qui sont les pilotes 2027 ?

MotoGP
MotoGP
La grille MotoGP affiche complet : qui sont les pilotes 2027 ?
Plus de
Team LCR

Quels pilotes vont quitter le MotoGP en 2027 et qui va les remplacer ?

MotoGP
MotoGP
Quels pilotes vont quitter le MotoGP en 2027 et qui va les remplacer ?

Zarco frustré après sa chute : "L'erreur, ça a été de ne pas pouvoir doubler Fabio"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Zarco frustré après sa chute : "L'erreur, ça a été de ne pas pouvoir doubler Fabio"

Zarco veut retrouver sa confiance après un sprint frustrant à Misano

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Zarco veut retrouver sa confiance après un sprint frustrant à Misano

Dernières actus

Zarco efface sa tristesse avec son meilleur résultat depuis Barcelone

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
Zarco efface sa tristesse avec son meilleur résultat depuis Barcelone

Márquez assure l'essentiel avec un objectif revu à la baisse en Autriche

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
Márquez assure l'essentiel avec un objectif revu à la baisse en Autriche

Martín anticipait l'attaque de Márquez : "Je savais qu'il allait essayer"

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
Martín anticipait l'attaque de Márquez : "Je savais qu'il allait essayer"

Acosta assume totalement sa faute : "J'ai merdé, c'est tout"

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
Acosta assume totalement sa faute : "J'ai merdé, c'est tout"