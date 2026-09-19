Zarco efface sa tristesse avec son meilleur résultat depuis Barcelone

C'est un Johann Zarco très heureux qui termine la deuxième journée du GP d'Autriche avec trois points en poche. Le Français avance dans son week-end en gardant le cap. Vendredi, il a manqué de peu sa qualification directe en Q2, mais il a obtenu son ticket ce matin en signant le meilleur temps de la Q1, ex-æquo avec Pecco Bagnaia.

Il a ensuite décroché une place sur la quatrième ligne de la grille de départ, puis a parfaitement tenu son rang à l'extinction des feux dans la course sprint, cet après-midi.

Solide, le pilote LCR n'a rien lâché et, en fin d'épreuve, il est venu à bout de Brad Binder, puis il a profité de la chute de Pedro Acosta devant pour se hisser à une septième place qui le remplit de joie. Elle est synonyme de trois points, ce qui constitue son meilleur résultat depuis son accident de Barcelone.

"Je suis très content. Pour décrocher trois points au sprint, il faut tout faire à la perfection ! C'est déjà très bien et je suis vraiment ravi", se réjouit Johann Zarco. "J'ai confirmé aujourd'hui en course les bonnes sensations que j'avais hier. J'ai tout de suite été rapide sur ce circuit, donc je suis très content, et terminer à cinq secondes du vainqueur, c'est très positif aussi."

"J'étais triste hier de ne pas avoir atteint la Q2, mais je restais confiant de pouvoir y arriver aujourd'hui. Et je l'ai fait, donc je suis très heureux. Faire mieux que dixième en qualifs, c'était peut-être le plus difficile, parce qu'on ne sait toujours pas comment trouver les deux dixièmes qu'il reste à gagner."

"Mais dixième [sur la grille], c'est bien, et septième aujourd'hui, c'est même parfait. Et demain, j'espère que j'aurai des conditions similaires pour avoir les mêmes sensations."

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Logiquement, la donne changera dimanche puisqu'il faudra cette fois parcourir le double de tours, et c'est probablement avec un pneu arrière medium, que seuls trois pilotes ont utilisé aujourd'hui.

"Je pense que suis rapide avec le pneu arrière medium. La façon dont j'arrivais à extraire la performance du pneu soft après dix tours aujourd'hui me donne bon espoir pour demain", souligne Johann Zarco, qui se prend donc à nourrir de hautes ambitions.

"J'espère que demain, avec un pneu arrière medium, je pourrai même viser mieux. Je serais très content de faire septième, mais pourquoi pas ? Il y aura de la gestion demain, et avec la vitesse que j'ai, je pourrai peut-être penser à gérer ce pneu arrière et en tirer un avantage pendant la course. J'espère que ce sera le cas. Mais pour aujourd'hui, je suis très content."