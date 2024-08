Frustré par les résultats, Zarco se focalise sur son pilotage

Il y a un an, Johann Zarco s'engageait avec Honda, préférant un défi sur au moins deux saisons en MotoGP quand Ducati ne lui proposait qu'une année supplémentaire avant un transfert en WorldSBK, et sans garantie sur sa machine. Le Français savait qu'il abandonnait la meilleure moto du plateau pour l'une des plus en difficulté, mais il espérait viser le top 10. Un objectif finalement abandonné puisque sa Honda a vite plafonné, au point de le pousser à se concentrer sur la lutte avec les autres pilotes de la marque.

Actuellement meilleur représentant de Honda au championnat, avec un point d'avance sur Joan Mir, Johann Zarco veut apprendre à apprécier ces nouvelles formes de motivation. Sachant les premières places du classement hors de portée, il se concentre pleinement sur les solutions pour exploiter la Honda aussi bien que possible, et a noté une évolution positive ces dernières semaines.

"Personnellement, je suis heureux d'avoir fait des progrès dans mon pilotage depuis Silverstone, même depuis le Sachsenring, qui m'ont aidés à mieux utiliser la moto ou à mieux comprendre la situation", a déclaré Zarco. "Je peux avoir de meilleures performances pendant mes week-ends de course. À Spielberg, j'ai manqué de chance en ne pouvant pas le prouver en course en raison d'un problème technique."

"J'essaie de séparer cet aspect technique qui fait que l'on a du mal et que l'on n'a pas une moto suffisamment performante, et l'aspect pilotage, à me demander ce que je pourrais faire si j'étais sur la moto de Pecco [Bagnaia, qui mène le championnat avec la Ducati]. J'essaie d'avoir ces deux états d'esprit."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La réalité de la compétition se rappelle néanmoins parfois brutalement à Zarco, notamment lors des séquences de qualifications, au verdict toujours implacable : "Ce qui est frustrant, c'est quand on sent que l'on fait de bonnes choses le vendredi puis que l'on arrive en qualifications, avec un pneu neuf, qu'on a une bonne amélioration personnellement, et qu'on est toujours 17e. C'est le moment le plus compliqué à gérer."

Ces difficultés devraient se poursuivre ce week-en au GP d'Aragón, avec néanmoins un point d'interrogation en raison du nouvel asphalte. S'il était absent du test auquel Honda participait à Misano la semaine dernière, Zarco a récemment pu rouler sur le MotorLand Aragón avec une CBR et a été surpris de voir que des petites portions du circuit, principalement dans le premier secteur, ont déjà dû été refaites.

"Le plus étrange, c'est que c'est un asphalte totalement neuf mais trois ou quatre virages ont des 'patchs' très brillants, ce qui est bizarre parce que s'il pleut, ces 'patchs' seront très glissants. C'est comme une ligne blanche en ville. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être qu'après avoir refait la surface, il y avait encore des bosses sur lesquelles ils ont essayé de travailler."

"S'ils ont refait toute la surface, pourquoi ont-ils dû réparer quelque chose de neuf ?", a ajouté Zarco. "C'est ce qui est bizarre."