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Zarco impressionné par Moreira : "La manière dont il a piloté, c'était assez magique"

Johann Zarco a salué le premier podium en sprint de son coéquipier Diogo Moreira, dont le pilotage lui a également apporté de précieux enseignements pour la suite du week-end à Motegi.

Téha Courbon
Mis à jour:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ce samedi, Johann Zarco a dû batailler pour aller chercher la septième place du sprint. Le Français a conservé sa dixième position au départ avant de gagner trois places dès le troisième virage, en profitant de l'accrochage entre Pedro Acosta, Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio.

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Zarco s'est ensuite retrouvé derrière son coéquipier Diogo Moreira, Ai Ogura et Enea Bastianini. Incapable de rester au contact de ce groupe, le Français a progressivement été distancé avant de se retrouver aux prises avec Raúl Fernández. Les deux hommes se sont livrés un duel intense jusqu'à la ligne d'arrivée.

"C'était bien, je suis content d'avoir remporté cette bataille", a déclaré Zarco à Canal+, avant de raconter sa course : "Content aussi de mon départ : j'étais plutôt bien parti, assez à l'extérieur en étant dixième, mais c'était correct. Après, j'ai déjà glissé dans le virage 1 et, heureusement, il y a eu le carambolage dans le virage 3. Je n'étais pas dedans, donc j'ai pu gagner trois places."

"Ensuite, Diogo était juste devant moi et il se battait avec Ogura. Mais je sentais que je manquais un peu de vitesse, donc je me suis aussi retrouvé à la bagarre avec Raúl. À un moment, j'ai fait quelques tours devant lui, avec peut-être Bastianini et Diogo, mais impossible de les suivre."

"J'étais autour de 1'44 et je n'ai pas réussi à faire les chronos en 1'43"5. Ces quatre tours en 1'43"5 auraient fait une grosse différence, mais je ne les avais pas. Donc il a fallu se battre avec Raúl et tenir jusqu'au bout, parce qu'il avait pris un peu de distance avant de me rattraper à la fin. Il a donc fallu pousser jusqu'au bout. Je suis content de la septième place."

Johann Zarco (Team LCR Honda)

Johann Zarco (Team LCR Honda)

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le pilote LCR a également tenu à souligner la performance magistrale de son voisin de garage Diogo Moreira, qui a décroché son premier podium en MotoGP au terme d'une course où il a notamment résisté à plusieurs pilotes plus expérimentés.

"Je suis heureux aussi pour le podium de Diogo", a confié Zarco. "C'est génial ce qu'il a réussi à faire. Mais la manière dont il a réussi à piloter, c'était assez magique. Il a fait ce qu'il sait faire et, franchement, là, ça a payé. Je n'ai pas réussi à faire pareil, mais au moins, ça nous donne des informations."

Reste à comprendre ce qui lui manque pour se mêler à la lutte aux avant-postes. Zarco identifie notamment une difficulté récurrente avec sa Honda dans les virages, alors même que de petites évolutions apportées au freinage ont modifié le comportement de la machine au fil du week-end.

"Je me bats toujours avec la moto pour l'emmener dans les virages, et c'est quelque chose qui revient presque en permanence", a ajouté le pilote, toujours pour Canal+. "Peut-être pas trop en début de week-end. Mais, on a un peu amélioré le freinage et, finalement, c'est devenu de plus en plus difficile au fil du samedi. C'est peut-être aussi une raison qui a causé ma chute en qualifications."

"Donc voilà, c'est un équilibre très fin. Je me suis rendu compte vendredi matin, quand on est passé d'une moto à l'autre, que c'était une sensation de : 'Ouh, je ne peux pas rouler, ça va être un week-end très compliqué'. Puis, quand je suis passé sur l'autre moto : 'Waouh, le week-end va être sympa'."

Cette différence de comportement entre les deux machines lui fait surtout penser qu'il lui reste peut-être quelque chose à trouver dans son propre pilotage pour exploiter pleinement le potentiel de la Honda.

"En fait, c'est là que je me dis qu'il peut y avoir quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé dans ma manière de piloter, un truc qui matche, qui peut me permettre de viser des podiums."

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