Une journée "sous contrôle" pour Zarco, qui vise le podium

Johann Zarco a vécu une entame de week-end sans accroc au Mugello. Auteur du cinquième temps en Essais 1 et du septième en Essais 2, le Français a aisément obtenu sa qualification directe pour la Q2, avec le sentiment d'avoir bien géré sa journée et trouvé les bonnes sensations sur la Ducati.

"Bien content du premier jour", a résumé Zarco, satisfait de ses performances : "C'est cool d'être dans les 1'45. L'objectif principal est toujours d'être dans les dix premiers. Je suis content, j'ai le sentiment d'avoir mieux géré que les autres fois. J'ai été rapide d'entrée puis j'ai pu rester zen pour mieux sentir les pneus, mieux faire des choses stratégiques. Ça semblait assez sous contrôle, je suis très content de ça."

Zarco sent encore une petite marge de progrès, dans la foulée d'un vendredi où les améliorations ont été constantes : "À voir demain, on fait ce travail de petites choses avec Massimo [Branchini, son chef mécanicien]. À chaque fois, je me sens de mieux en mieux. Plus le feeling va évoluer, mieux je serai, et ça c'est très bien."

Troisième au Grand Prix de France il y a près de quatre semaines, le pilote Pramac se sent donc capable de rééditer la performance ce week-end : "J'adorerais me battre pour le podium. Les Italiens sont super chauds au Mugello et ça serait super sympa d'être parmi eux."

Mais avant de songer au podium, Johann Zarco devra s'assurer une bonne place sur la grille de départ et un bon résultat en couse sprint. Les conditions pourraient jouer un rôle important puisque le risque d'averses dépasse les 50% pour la mi-journée. Habituellement performant sur une piste séchante, Zarco souhaite néanmoins éviter des conditions mixtes ce week-end.

"J'espère vraiment que ce soit assez mouillé pour mettre les pneus pluie, ou vraiment sec, parce que les pneus slicks quand il commence à pleuvoir, c'est le plus stressant. Tu sais que ça peut tenir et que c'est presque [une situation où] si tu attaques, plus c'est chaud et plus ça tient, mais si ça décroche, tu voles. Tu roules avec la peur et ce n'est pas marrant."

"S'il pleut vraiment ou que ça devient bien mouillé, je sais que physiquement, c'est plus facile et j'ai des chances de mieux jouer mes cartes."