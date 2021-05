Zarco leader et à l'aise : "Tout s’aligne depuis un moment"

L'excellente journée de Johann Zarco au Mans s'est traduite par un meilleur temps établi en EL2, sur piste sèche, après avoir déjà été au rendez-vous dans la matinée avec un second chrono signé dans des conditions humides et évolutives. Avant d'aborder la dernière séance permettant aux pilotes de tenter d'améliorer leur marque pour atteindre le top 10 offrant un accès direct à la Q2, l'auteur de la pole position 2018 s'affiche heureux du ressenti offert par sa machine et confiant dans le fait qu'il peut jouer les premiers rôles pendant l'ensemble du week-end. Descriptif à chaud de son encourageant vendredi par le principal intéressé…

Johann, ces deux séances se sont vraiment bien déroulées de bout en bout…

Une bonne journée pour moi. Dans la matinée, avoir une piste humide mais séchante a été super pour moi, car j'aime ces conditions et cela m'a aidé à avoir le temps de trouver confiance en la moto et d'avoir de bons points de référence en piste : c'était donc super ! C'était presque un warm-up parfait pour l'après-midi, où la piste était totalement sèche. Il s'agira peut-être de la seule séance sèche du week-end avant les qualifications. Cela signifie qu'il faut être rapide pour être dans le top 10. Et puis, avoir amélioré mon temps au tour dès la première puis la seconde sortie, tout en ayant le feeling de la piste, m'a rendu heureux sur la moto. J'ai fait quatre tours assez rapides avec les pneus tendres et j'étais vraiment content de pouvoir faire ce tour sous les 1"32, qui est déjà un bon tour. Je suis juste content de cette journée, et il faut maintenant attendre demain et s'adapter aux conditions que nous aurons. Pour moi, ce sont des conditions idéales : j'ai vraiment un bon feeling avec les pneus quand la piste est en train de sécher, donc ça m’a permis d’aborder le sujet avec plus de sérénité. Quand je prends cet après-midi, ce n’est pas une surprise mais c’est bon de pouvoir déjà être aussi rapide !

Ton chrono a été rapide et il s'agissait peut-être de la seule séance sur le sec. Est-ce que cela change ton approche et ta façon de travailler ? Car il faut aussi travailler sur la course et l'on ne sait pas si elle sera sèche ou pas…

Oui et non. Pour être capable d'être rapide sur une piste étroite, il faut être à l'aise sur la moto et cette étape que nous avons pu faire sur la séance m'aidera en course en cas de conditions sèches, car l'on n'a clairement pas le temps de faire 10 tours de suite. Mais on est presque habitués à aborder les séances de cette manière ! On sait que ce seront des conditions piégeuses pendant tout le week-end et c'est la raison pour laquelle il faut rester concentré sur l'objectif : le premier du week-end était d'être dans le top 10 pour passer en Q2 : nous y sommes et c'est ce que j'ai dit hier : il faut attendre et s'adapter en temps voulu.

Dans les conditions d'aujourd'hui, il semble que la bataille soit entre Ducati et Yamaha, es-tu d'accord avec cela ?

Ça pourrait ! On sait que la Yamaha est forte ici sur le sec, et le 1'31"1 de Fabio sur la première séance était très impressionnant. Donc Fabio a cette capacité d'aller vite immédiatement et en cas de conditions sèches pour tout le week-end ou au moins pour la course, en tant que pilotes Ducati, nous devons faire attention à ne pas le laisser filer comme il était prêt à le faire à Jerez. Mais avec des pneus usés, passée la mi-course, peut-être sommes-nous plus à armes égales entre la Ducati et la Yamaha. Je pense que notre jeu est de ne pas le laisser filer car sinon, il pourrait être dur de le rattraper.

Fabio a cette capacité d'aller vite immédiatement Johann Zarco après les EL2

On a assisté à pas mal de chutes aujourd'hui, particulièrement dans le Virage 3. Quel ressenti l'avant te donne-t-il ? Es-tu à l'aise ?

Avec le pneu avant tendre, je me sens bien mais reste toujours très prudent en entrée de chicane. Je pense que les chutes ont été nombreuses car il s'agit du premier week-end par conditions fraîches. On peut oublier à quel point les conditions fraîches peuvent vous surprendre ou ne pas vous donner le temps de réagir. Mais il n'est pas aisé d'être rapide et prudent !

As-tu l'impression que tout s'aligne pour décrocher la première victoire 2021 ?

J’espère ! Je pense que tout s’aligne depuis un moment. Même mon feeling progresse sur la moto. Je sens que l’expérience sur cette moto me rend meilleur à chaque fois. Est-ce que c’est suffisant pour gagner ce week-end ? Il n'y a que la course qui me donnera la réponse, mais clairement, oui, tout est de mieux en mieux. Je vois mon premier run sur le sec : j’étais rapide, mais pas assez à l’aise. J’ai trouvé de l’aisance dans le deuxième run, puis dans le troisième, j’étais rapide et plutôt à l’aise. Donc c’est le genre de chose qui est encourageant... Si tu l’enregistres, tu peux le répéter sur les runs suivants.

Tu as dit que le premier objectif était le TOP 10 aujourd’hui, quel est le prochain ?

S’il pleut demain, j’ai la qualification, disons, assurée en Q2 ! Et ça, en gain d’énergie dans le week-end, pour moi, c’est fondamental. Si c’est sec demain, il va falloir remettre le couvert, même si le matin il fera plus froid. Peut-être que battre 1'31"7 ne sera pas facile, mais il faut être prêt mentalement à le battre, parce que les autres ne lâchent pas le morceau. L'objectif est obtenu aujourd’hui en cas de pluie demain. C’est plutôt dans ce sens-là que je dis que le top 10 est important le premier jour. Ensuite, l’objectif est de retourner sur le podium parce que je n’ai pas pu l’avoir sur les deux courses précédentes. Un podium au Mans peut être de bon augure pour les courses à suivre !

