Zarco, Márquez et Miller sentent Acosta "prêt" pour le MotoGP

Pedro Acosta sera-t-il le nouveau phénomène du MotoGP ? L'Espagnol est attendu en catégorie reine la saison prochaine, son contrat avec KTM prévoyant une promotion et le constructeur souhaitant respecter son engagement pour ne pas le voir filer chez la concurrence. Il reste à savoir sous quelle forme cette arrivée se fera mais parmi les pilotes actuels des RC16, seul Augusto Fernández chez Tech3 n'a pas de contrat ferme pour la saison 2024.

Si Acosta fait plus parler de lui que Tony Arbolino, qui est pourtant huit points devant lui au championnat, ce n’est pas uniquement en raison de sa promotion annoncée chez KTM. Son incroyable saison 2021 en Moto3 – qui l’a vu décrocher le titre dès sa première campagne dans la catégorie et décrocher des succès impressionnants, notamment après s’être élancé depuis la voie des stands dès son deuxième départ au Qatar – est encore dans les esprits, tout comme certaines performances réalisées cette année en Moto2, avec des victoires dans la moitié des huit courses disputées.

Très impressionné par les prestations du prodige espagnol, Johann Zarco n'a aucun doute sur sa capacité d'adaptation au MotoGP. "Je veux gagner une course avant qu'il arrive parce qu'après, je pense que j'aurai une chance de moins de m'imposer !" s'est amusé le Français. "Son arrivée en Moto3 a été incroyable."

"Avec l'œil technique, je pense que sa façon de piloter la Moto2 est le nouveau style nécessaire pour être performant sur une moto, et encore plus sur une grosse moto. Je pense qu'il pourra très vite découvrir le MotoGP. Il y a beaucoup de bons pilotes en MotoGP mais clairement, à son âge et en venant vite en MotoGP, il y arrivera."

Johann Zarco et Jack Miller

Pedro Acosta a fêté ses 19 ans il y a moins d'un mois mais pour Marc Márquez, il est déjà apte à rouler en MotoGP. "Évidemment qu'il est prêt", a confié l'octuple Champion du monde. "Il montre de très bonnes performances, déjà à la fin de la saison dernière et maintenant cette année. Donc oui, il est prêt à monter en MotoGP."

En plus de ses performances en piste, Acosta a fait preuve d'une certaine force de caractère en annonçant lui-même son arrivée en MotoGP la saison prochaine, alors que KTM espérait le voir rester une année de plus en Moto2 et n'a pas encore déterminé comment répondre à sa requête. Jack Miller apprécie l'approche d'Acosta, signe d'une confiance totale en son talent.

"On sait qu'il est prêt", a déclaré l'Australien. "Ses propos disent tout : s'il pense qu'il est prêt, c'est tout ce qui compte. J'aime qu'il soit jeune et confiant, c'est ce qu'il faut à cet âge. Il faut dire ce que l'on pense et c'est ce qu'il fait. Je suis enthousiaste à son sujet et j'espère qu'il pourra rester dans la famille KTM parce qu'on aimerait vraiment l'avoir sur l'une de nos motos."