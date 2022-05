Un meilleur feeling pour Zarco qui a travaillé "avec calme"

Charger le lecteur audio

En difficulté avec l'avant tout au long du week-end, Johann Zarco est finalement parti à la faute en course et n'a pas conclu son Grand Prix d'Espagne comme il le souhaitait. De retour en piste lundi pour le premier test de la saison, toujours à Jerez, il a dominé la journée et a terminé avec le meilleur temps, de quoi le rassurer avant la prochaine course, qui aura lieu à domicile pour lui.

"La journée a été intéressante. On a travaillé sur mon feeling pour que je sois mieux sur la moto et que je sois plus à l'aise en pilotant, et je pense qu'on a fait de bonnes choses", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP. "Je suis content de mes chronos, j'ai fait beaucoup de tours en 1'37 haut, c'était bien. J'ai juste essayé d'améliorer mon niveau sur cette Ducati pour ensuite être plus fort à chaque course."

"Le point faible de la moto est l'avant donc on a vraiment poussé sur ça pour que j'aie plus de feedback, mais aussi sur l'arrière pour que je sois plus en confiance pour ouvrir les gaz dans les virages très rapides."

Meilleur pilote Ducati à l'arrivée du GP du Portugal la semaine d'avant, Zarco était monté sur le podium et avait relégué le second représentant de la marque à 11 secondes derrière lui. Si les planètes se sont moins bien alignées à Jerez, où il a été plus en difficulté face à un Pecco Bagnaia indétrônable au guidon de la Desmosedici 2022, il n'a pas souhaité trop se focaliser sur les données de l'Italien : "On a ce qu'on a. Ça peut très bien fonctionner. Je ne suis pas loin du tout et on voit que dès que quelqu'un peut se sentir bien, il fait une grande différence."

"Quand on peut travailler avec calme durant les tests, les choses se passent toujours mieux donc je suis content. Après ma chute en course, j'ai pu faire beaucoup de tours, avoir un meilleur feeling et j'ai hâte d'être au Mans."

Le Français se montre plus optimiste pour son Grand Prix national, qu'il ne souhaite pas aborder différemment, même si la pression se fera forcément sentir : "Remise à zéro, comme d'habitude, comme partout, parce que c'est toujours un challenge partout. Après, espérer bien faire parce qu'il y aura cette motivation supplémentaire d'être en France. En général, la moto marche assez bien [au Mans], mieux qu'ici."

Lire aussi : Fabio Quartararo avait un programme chargé à Jerez