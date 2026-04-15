Zarco épaté par les freinages de Mir : "Je n'arrive pas à faire pareil"

Depuis l'apparition de plusieurs évolutions durant l'été 2025, Johann Zarco a perdu l'avantage qu'il avait sur les autres pilotes Honda. Les pilotes de l'équipe officielle, Joan Mir et Luca Marini, ont eu plus de facilités à exploiter cette moto elle-même devenue plus performante, ce qui a mené à des podium pour Mir à Motegi puis Sepang fin 2025.

La tendance s'est confirmée en ce début de saison. À Buriram et à Austin, Joan Mir a été le pilote Honda le mieux placé sur la grille, alors que c'était Zarco à Goiânia. Mais en performance pure, le Français reconnaît avoir du mal à lutter avec Mir, en particulier grâce à une agressivité au freinage qu'il ne parvient pas à copier.

"Il arrive souvent à chercher plus de performance sur la moto", a reconnu Zarco, interrogé par Canal+. "C'est quelqu'un qui est très fort au freinage, or on sait qu'en MotoGP, avec des machines qui vont à plus de 350 km/h, quand on est bon au freinage on arrive à faire des différences."

"Mais quand j'analyse sa manière de freiner, je n'arrive pas à faire pareil. Parce qu'il donne vie à la moto en freinant mais en relâchant et en refreinant, donc en fait il donne des à-coups à la moto et ça lui permet de faire travailler la fourche différemment et de redonner du contact sur la roue arrière, alors que Marini, [Diogo] Moreira ou même moi, on a tendance à freiner et à être plus constants sur le freinage."

"[Or] une fois que la roue arrière… elle ne décolle pas, elle reprend du contact au sol, mais la moto se fige. Et en fait, pour contrer un côté peut-être trop rigide de la moto, Mir la 'gnaque' comme ça. Moi, je n'arrive pas, et je me dis qu'il y a moyen d'évoluer autrement."

Un pilotage qui provoque trop de chutes ?

Joan Mir, Honda HRC Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le freinage de Joan Mir est certes efficace, mais peut-être risqué. Le champion du monde 2020 reste sur une série de quatre abandons après des chutes, dans les deux courses au Brésil puis aux États-Unis.

Mir a reconnu être particulièrement agressif avec l'avant de sa moto pour compenser le manque de performance de sa moto, ce qui est selon lui la source de ces chutes à répétition.

Fort de son expérience, notamment chez Ducati où il pouvait comparer son pilotage avec sept autres pilotes, Zarco confirme que Mir en fait probablement un peu trop par moments.

"Je connais aussi le pilotage des autres : le fait d'avoir été longtemps chez Ducati [fait que] je connais les différents styles de freinage et, pour moi, ce que fait Mir est exceptionnel, il a un grand talent pour ça, mais ça a une certaine limite et je pense qu'il va souvent à l'erreur peut-être à cause de ça."

Avec Léna Buffa