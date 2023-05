Zarco appelle à moins solliciter les pilotes MotoGP hors piste

Le MotoGP est entré en 2023 dans une nouvelle ère, avec l'avènement des courses sprint lors de chaque Grand Prix. D'aucuns n'ont pas manqué de lier l'apparition de cette double ration de courses aux nombreuses blessures qui ont émaillé le début de saison, avec à l'heure actuelle encore trois pilotes qui seront forfaits pour la manche du Mans ce week-end.

Outre la question des blessures, et des risques liés à la multiplication des séances compétitives, la question de l'usure psychologique, mentale et physique a été évoquée, notamment du côté de Dani Pedrosa, qui a pu goûter en tant que wild-card de KTM au week-end du GP d'Espagne. Interrogé sur le sujet à l'occasion du test qui a suivi l'épreuve de Jerez, Johann Zarco estime pour sa part qu'il va être du devoir du pilote d'apprendre à mieux se préparer face aux exigences nouvelles du format.

"Question intéressante", a-t-il répondu quand les propos de Pedrosa lui ont été rapportés. "Ça peut raccourcir [les carrières] si on a plus de blessures. On fera venir des jeunes, puis on cassera les jeunes et on prendra d'autres jeunes ! [rires] Ça sera la logique. En ce qui me concerne, j'ai peut-être de la chance mais je n'ai eu aucun souci. Le fait est aussi qu'il [Pedrosa] n'est plus habitué à l'intensité des courses pendant la saison, même s'il a fait deux très bonnes courses, surtout la première."

Pour le Français, la question va même au-delà du simple aspect de la compétition. Les sollicitations périphériques peuvent, selon lui, être nocives dans la préparation : "En tant que pilote, que sportif, il sera nécessaire de faire de plus en plus attention à ce que l'on fait, de nous préparer de mieux en mieux. C'est pour ça que je redis qu'on ne peut pas faire ce qu'ils nous demandent le samedi matin, signer des autographes à 15 minutes de monter sur la moto."

"C'est une chose qu'il faut peut-être apprendre aux plus jeunes : il faut bien se préparer, bien se concentrer, et après on peut faire toute la journée à un niveau très élevé. Je dis toute la journée parce que le samedi il y a deux fois plus de pression, avec les qualifications et ensuite la course sprint. Certains pilotes s'en sortent mais ça paraît normal de monter sur une MotoGP. Or, ce n'est pas vraiment normal, c'est un sport de haut niveau."

"Au haut niveau, il faut toujours donner plus que ce qu'on a. On peut y arriver mais il faut être bien préparé et être conscient de ce qu'on a fait. Si on ne prend que des génies sur la moto, oui ils pourront signer des autographes et ensuite monter sur la moto, beaucoup de pilotes en sont capables. Mais si on veut se construire en tant que pilote, il faut avancer par étapes quand on est jeune."

Et il estime que ce sont donc aux instances de tenir compte de tout cela, pour donner aux pilotes les meilleures conditions pour se préparer et, à terme, durer. "Je pense que c'est plus ça la question. Il y a des blessures mais on n'est qu'au début de la saison donc tout le monde a encore assez d'énergie. J'espère que ça ne sera pas le cas mais il semble qu'on peut s'user si on continue à nous demander des choses sans prendre suffisamment en compte l'intensité de ce qu'on fait. Ce n'est pas pour dire que nous sommes des héros. […] Si on est à ce niveau, ça veut dire qu'on a tous quelque chose de spécial de pour le faire."

"Mais ce n'est pas parce qu'on a quelque chose de spécial qu'on peut le faire [en claquant des doigts]. Je pense que ce sont aussi des choses à prendre en considération. Sur le plan sportif, c'est faisable, mais il faut respecter l'aspect sportif et arriver en étant prêt. C'est comme un échauffement. On ne s'échauffe pas trop en moto parce que c'est une question de sensations, mais dans un sport normal, il y a un échauffement avant un match de football. Maintenant on pousse de plus en plus le corps dans ses retranchements donc il faut prendre ça en considération."

Du côté du Champion du monde en titre, Pecco Bagnaia, un certain fatalisme règne même s'il estime qu'à mesure que les corps et les esprits s'habituent à ce nouveau rythme, les choses vont progressivement rentrer dans l'ordre : "Non. Franchement, je pense que tous les pilotes ont travaillé pour ça. C’est plus une question mentale, mais c’est comme ça alors il faut qu’on s’y habitue. Je commence à m’y habituer, je n’ai plus cette sensation que j’avais eue à Portimão. J’étais plus fatigué après le week-end de course là-bas, ici c’était déjà normal."

Avec Léna Buffa