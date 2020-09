Johann Zarco doit être opéré d'une fracture du scaphoïde

Johann Zarco se fera opérer mercredi d'une "petite fracture" du scaphoïde, comme l'a confirmé son équipe ce mardi. Située au niveau du poignet droit, la blessure a été découverte lundi, à la suite du gros crash dans lequel il a été impliqué avec Franco Morbidelli dimanche au Grand Prix d'Autriche. Si les premiers examens n'avaient pas révélé de blessures autres que des brûlures, le pilote français témoignait de douleurs dans ce poignet dès les instants qui avaient suivi la course et il a souhaité passer d'autres examens lundi car il continuait d'être gêné.

Zarco sera opéré en Italie, pris en charge à Modène par le Professeur Giuseppe Porcellini, qui était déjà intervenu sur la fracture de la clavicule d'Andrea Dovizioso il y a deux mois et notamment sur Valentino Rossi par le passé. L'intention du Français est de revenir au Red Bull Ring jeudi afin d'y passer le contrôle médical visant à évaluer sa capacité à disputer le Grand Prix de Styrie.

"Je serai sur le circuit jeudi, pour une réunion au sujet du gros crash de dimanche", explique Johann Zarco. "Si mes sensations sont bonnes au niveau du poignet et que le centre médical me déclare apte à rouler, j'essaierai de voir si je peux remonter sur la moto. L'avantage de ce week-end est que l'on a déjà toutes les références de la semaine dernière, donc ce ne serait pas un grand drame si je devais manquer quelques séances, et je peux prendre un jour de plus pour voir si mon poignet va bien. Maintenant, l'essentiel, c'est l'opération, et ensuite on verra si mes sensations s'améliorent."

"L'équipe travaille sur la moto pour la préparer, et je sais que tout sera prêt si je reviens", souligne le pilote Avintia. "Il y aura peut-être de la pluie, c'est donc aussi une chance car il y a moins d'efforts à fournir sur la moto dans ces conditions. Ce serait vraiment une bonne opportunité pour moi s'il devait pleuvoir et si je pouvais courir sans trop d'efforts au niveau du poignet."

Franco Morbidelli, qui est lui aussi lourdement retombé au sol dans cet accident effrayant, faisait état de douleurs à la tête dimanche après-midi et présentait également des écorchures et des contusions, notamment au niveau du poignet droit. Il a annoncé son intention d'être de retour en piste vendredi pour le deuxième Grand Prix prévu au Red Bull Ring.

Le pilote italien a par ailleurs fait savoir qu'il ne comptait pas en rester là, alors qu'aucune sanction n'a été décidée après cet accrochage, indiquant sur Twitter : "Nous en parlerons jeudi, c'est certain. Je pense que lorsque deux pilotes chutent, il est commun de qualifier cela d'incident de course et de considérer que c'est réglé… Mais cet 'incident de course' est survenu à 310 km/h. Nous avons beaucoup de chance d'être en un morceau, mais quelqu'un doit payer cette faute."

Johann Zarco s'est défendu avec véhémence, s'expliquant notamment longuement avec Valentino Rossi après la course alors que celui-ci était initialement convaincu que le Français avait volontairement freiné "sous le nez" de Morbidelli. Le pilote Avintia s'est dit touché par les accusations dont il fait l'objet et continue de clamer son innocence dans un accident qui a été considéré comme un incident de course par certains autres pilotes. La dangerosité du virage 3 est quant à elle questionnée et sera assurément au cœur des débats dès le retour des pilotes sur place jeudi.