Zarco à la peine face à Mir et Marini : "Je ne peux pas être aussi positif"

L'année 2026 débute comme la 2025 s'était conclue pour Johann Zarco. Le Français constate que sa Honda est de plus en plus performante mais il peine à retrouver un pilotage naturel pour en tirer profit. En arrivant à Sepang, Zarco cherchait à s'éloigner de la "confusion" qui a pu être la sienne l'an passée et mardi, il reconnaissait avoir encore du mal à trouver une base de réglages satisfaisante.

Ce mercredi, il a continué son exploration mais si le travail n'a pas été simple avec encore des difficultés, "plus au freinage" que dans les autres domaines, la journée a néanmoins permis d'y voir un peu plus clair.

"J'ai appris que le bon équilibre est une zone très étroite, tant qu'on ne la trouve pas", a expliqué Zarco. "Une fois qu'on l'a, alors le travail en devient plus facile et il y a aussi plus de plaisir à être sur la moto. On n'a pas réussi à le trouver d'emblée pendant la journée, il nous a fallu essayer beaucoup de choses, mais c'était bien d'essayer des choses et de comprendre si j'arrive à le sentir ou pas."

"On a commencé à mettre le doigt sur une chose qui pourrait sembler logique, mais on a tellement de choses à faire que parfois, on peut se trouver juste à côté des bonnes choses", a détaillé Zarco. "Je sais qu'une fois qu'on l'aura, je pourrai prendre beaucoup de plaisir."

Johann Zarco manque encore de sensations sur la nouvelle Honda. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Zarco pense néanmoins avoir retrouvé une direction satisfaisante : "Aujourd'hui, c'était bien de finir la journée avec un sourire. J'ai poussé un petit ouf de soulagement : 'ah oui, on est enfin revenus à quelque chose de normal !'"

"Parce que même si tout semble très bien fonctionner sur la moto, je continuais à répéter à mon team que, pour moi, il y avait quelque chose qui ne matchait pas. J'ai dû accepter hier qu'on avait d'autres choses à faire avant que j'aie les bonnes sensations, et aujourd'hui on a essayé de les trouver et on les a un peu eues cet après-midi."

Zarco moins enthousiaste que Mir et Marini

Alors que l'ensemble du clan Honda se montre très enthousiaste, que ce soit le pilote d'essais Aleix Espargaró lors du Shakedown où Joan Mir et Luca Marini dans l'équipe officielle, Johann Zarco est donc un peu plus sur la réserve.

"Je ne suis pas sur la même tendance qu'eux parce que, pour le moment, je n'ai pas vraiment trouvé le bon équilibre qui me convienne sur la moto. Je sens que les performances de la moto sont très élevées, elles se sont beaucoup améliorées, et même moi, j'arrive à être rapide, mais je peux l'être sans être à l'aise."

"Mais en les suivant, je vois qu'ils sont très à l'aise, et dans tous les runs qu'ils font ils sont très compétitifs. Je ne peux pas être aussi positif qu'eux tant que je n'ai pas trouvé les sensations dont j'ai besoin."

Johann Zarco doit encore progresser avec la Honda 2026. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Honda n'a pu fournir qu'une seule moto à Zarco cette semaine, pour des questions logistiques, mais elle est bien identique à celle des pilotes officiels : "Bien sûr, aucun doute là-dessus."

Lucio Cecchinello a confirmé la tendance positive pour Honda, mais aussi le chemin restant à parcourir pour son pilote. "La moto a vraiment beaucoup progressé", a déclaré le patron de l'équipe LCR au site officiel du MotoGP. "Ce ne sont pas que les sensations de Johann Zarco mais aussi des autres pilotes. Les chronos parlent d'eux-mêmes."

"Avec Johann, il faut encore qu'on trouve un meilleur équilibre sur la moto. Il sent qu'il y a encore des domaines dans lesquels il n'est pas à l'aise, donc il ne veut pas prendre beaucoup de risques. Il faut qu'on reste concentrés et qu'on travaille pour être préparés pour la première course."

Cette préparation a été compliquée par l'arrivée de la pluie ce mardi, qui a fortement limité le roulage utile des pilotes dans l'après-midi. "On a un peu manqué de chance avec cette pluie", a reconnu Zarco. "Passer aux pneus pluie n'avait pas de sens parce qu'il ne restait qu'une heure et on sait que les conditions de piste peuvent très vite changer avec la pluie."

"Je pense que demain, ce sera donc une journée difficile, il faudra essayer de pousser pour améliorer les chronos et se battre un peu pour figurer parmi les premiers, mais surtout gagner en constance parce que depuis hier, je n'ai pas réussi à être constant en pneus usés. Au final, avant la pluie, j'ai malgré tout progressé dans ce domaine, alors on va voir comment j'arrive à gérer cela sur un très long run demain."

Avec Léna Buffa