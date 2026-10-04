Pénalité évitable et quatrième chute pour Zarco : "Je n'en suis pas fier"

Johann Zarco a vécu un dimanche particulièrement difficile à Motegi. Sa journée a commencé à dérailler avec une chute a priori anodine pendant le warm-up. Le moteur de la Honda s'est coupé et Zarco a eu le réflexe de tenter de le redémarrer en redressant sa moto, ce qui est interdit cette saison.

Pendant que ses rivaux transformaient la course de karting, organisée à la place de la parade des pilotes, en récréation, Zarco était convoqué dans le bureau de la direction de course, qui a rapidement décidé de la sentence : un double long-lap qui compromettait sa course.

"La règle dit qu'on ne peut pas relancer la moto mais je l'ai oubliée", a reconnu Zarco après la course. "Ce warm-up a été rallongé de dix minutes pour avoir la possibilité d'essayer le pneu dur. On voulait une comparaison entre le medium et le dur, on avait prévu de faire deux tours, de changer de moto et d'essayer l'autre."

"Quand j'ai glissé, j'ai vraiment essayé de garder le moteur allumé et il tournait encore quand j'ai redressé la moto. En la redressant, il s'est coupé. C'était instinctif d'essayer de la relancer, mais j'ai reçu ce double long-lap. Ça fait partie du jeu. C'était assez dur à avaler."

Zarco a été doublé par Ai Ogura et Pecco Bagnaia dans le premier tour et il n'était plus que 12e. Il a doublé Fabio Di Giannantonio puis a effectué ses deux passages dans le long-lap, ce qui l'a relégué en 18e position. Entre dépassements et chutes de ses rivaux, il a pu remonter jusqu'à la 13e place, jusqu'à buter sur Maverick Viñales.

Johann Zarco était aux portes du top 10 en début de course. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En tentant d'attaquer derrière l'Espagnol, Zarco est tombé pour la quatrième fois du week-end. Le pilote LCR est reparti mais n'avait plus rien à espérer et a fini par abandonner, alors qu'il s'était fait prendre un tour par les leaders.

"Je me suis amusé en course parce que j'ai eu de bonnes bagarres après le premier tour. J'ai pu faire des dépassements, puis j'ai eu ces deux long-laps, mais je pouvais encore attaquer, essayer de doubler. Je me sentais assez fort."

"En revenant derrière Viñales, j'ai eu comme un régulateur de vitesse et je ne pouvais rien faire. Maverick roulait bien, mais je n'ai pas pu avoir le petit plus que j'avais en début de course. J'ai peut-être perdu un peu de grip, peut-être que la moto, ou le pneu avant, a commencé à surchauffer derrière Maverick, donc j'ai perdu toutes possibilités sur la moto. C'était très dur de rester suffisamment proche pour le doubler."

"Il a fait une petite erreur au virage 5, j'étais très proche de lui et j'ai fait mon maximum pour rester au contact jusqu'au virage 10, je savais que je pouvais prendre un virage assez serré, parce qu'il sortait un peu large. Au moment où j'ai essayé, je suis tombé. J'ai eu une glissade de l'avant. C'était assez dur parce que je ne m'y attendais pas. Ça aurait été bien de prendre quelques points dans cette course."

Johann Zarco n'a pas vécu le week-end qu'il espérait à Motegi. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Johann Zarco quitte Motegi avec une certaine frustration. En plus des erreurs commises ce dimanche, il n'a jamais eu des sensations idéales au cours des trois journées en piste : "Dans l'ensemble, j'ai eu une bonne énergie ce week-end et je pense vraiment qu'on pouvait avoir une très bonne vitesse, mais on a atteint une certaine limite. Cette limite a fait que je suis tombé quatre fois ce week-end. Je n'en suis pas fier."

"On dirait qu'on a beaucoup progressé au freinage et à l'accélération avec la Honda, mais on a peut-être perdu un peu en virage, ce qui a rendu assez difficile de maintenir un bon rythme en course."