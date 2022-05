Zarco pénalisé sur la grille de départ

Charger le lecteur audio

C.G, Le Mans - Qualifié en deuxième ligne pour son Grand Prix national, Johann Zarco devra finalement rétrograder d'une ligne et partira en neuvième position demain. La sanction, décidée par la direction de course, a été attribuée au Français en raison de son ralentissement lors des qualifications à la sortie du virage 4 et qui a gêné Pol Espargaró. Une manœuvre jugée "irresponsable" et dangereuse et qui lui coûte trois positions sur la grille de départ.

Interrogé à ce sujet avant de se savoir pénalisé, Zarco a regretté cet incident qu'il voulait de base éviter, et a reconnu avoir gêné le pilote espagnol sans avoir eu la volonté de le faire. "J'ai fait mes deux tours assez vite, puis j'ai un peu manqué l'enchaînement des virages 1, 2 et 3. Je savais que je ne pouvais plus améliorer donc j'ai ralenti et j'ai essayé de me mettre sur la droite, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que Pol soit si proche de moi", a-t-il expliqué le sur site officiel du MotoGP.

"Je suis vraiment désolé d'avoir perturbé son tour. Après les deux tours rapides que j'ai pu faire et l'erreur à l'entré de la chicane, c'est vrai que j'ai ralenti mais ce n'était pas pour ralentir, c'était pour me mettre sur la droite et attendre. Mais malheureusement, on était trop proches l'un de l'autre", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP.

"Je lui ai tué son tour", a-t-il ajouté lors de son debriefing. "C'est la petite erreur d'avoir voulu couper, parce que je ne pouvais plus faire mon tour, mais je ne me suis pas repoussé au bon endroit. Et il était vraiment très proche."

De son côté, Pol Espargaró a regretté avoir trouvé le #5 sur la piste, sans pour autant lui en avoir tenu réellement rigueur : "On n'a pas fait notre meilleure performance parce que Johann était au milieu de la trajectoire dans le dernier tour. Je n'ai pas pu attaquer dans ce dernier tour mais au final, on ne pouvait pas faire mieux que la troisième ligne. Je suis en 1'30"9, ce qui est très mauvais après avoir vu une Ducati en 1'30"4."

L'incident semblait en rester là, et le Français ne pensait pas recevoir une pénalité car sa manœuvre "n'était vraiment pas volontaire". La direction de course en a décidé autrement.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud et Guillaume Navarro